https://ria.ru/20250605/natsisty-2021020986.html

В Крыму рассекретили новые документы о злодеяниях нацистов и их пособников

В Крыму рассекретили новые документы о злодеяниях нацистов и их пособников - РИА Новости, 05.06.2025

В Крыму рассекретили новые документы о злодеяниях нацистов и их пособников

Новые документы о злодеяниях нацистов и их пособников рассекречены в Крыму, в частности, речь идет о военном преступнике, оберштурмбанфюрере СС Пауле Цаппе,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:17:00+03:00

2025-06-05T09:17:00+03:00

2025-06-05T11:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

республика крым

германия

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Новые документы о злодеяниях нацистов и их пособников рассекречены в Крыму, в частности, речь идет о военном преступнике, оберштурмбанфюрере СС Пауле Цаппе, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Рассекреченный документ - справка, подготовленная сотрудниками Управления КГБ по Крымской области о выявлении и сборе доказательств виновности нацистских военных преступников, которая охватывает период с 1968 по 1975 год", - говорится в сообщении. В частности, по данным ведомства, речь идет о сборе доказательств против нацистского военного преступника, оберштурмбанфюрера СС Пауля Цаппа, который с 1941 по 1943 год занимал разные должности в репрессивной системе на территории Крымского полуострова. После войны Цапп скрывался в ФРГ под чужой фамилией и был арестован западногерманской полицией в 1968 году. Арест и следствие по делу Цаппа в ФРГ способствовали возбуждению уголовного дела в СССР по факту нацистских злодеяний на территории Молдавии, южной Украины и Крыма. "Благодаря собранному крымскими чекистами материалу, был разоблачен еще целый ряд нацистских военных преступников - сообщников Цаппа, а также вскрыто много новых фактов об уничтожении советских граждан и военнопленных", - говорится в сообщении. К примеру, весной 1942 года под руководством Цаппа была уничтожена крымская деревня Лаки, жителей которых обвинили в связях с партизанами. "Оккупанты и их пособники из числа советских граждан заживо сожгли 20 жителей деревни. Также под юрисдикцией полиции безопасности и СД, которую возглавлял Цапп, действовал концлагерь в совхозе "Красный", где "было истреблено свыше 10 тыс. человек", - рассказали в управлении. Кроме того, значительная часть справки посвящена сбору информации о системе лагерей военнопленных на территории Крыма. "На территории полуострова в годы оккупации лагеря военнопленных размещались практически во всех крупных городах Крыма (в справке особенно упоминаются Симферополь, Севастополь и Феодосия)", - подчеркнули в пресс-службе и добавили, что по свидетельствам бывших военнопленных и очевидцев оккупации, во всех лагерях имели место жестокие условия содержания, отсутствие медицинской помощи и уничтожение разными способами узников. "Все это приводило к массовой смертности среди советских военнопленных, которых хоронили в общих ямах, например, на бывшем Армянском кладбище Симферополя. По показаниям очевидцем, только в этом месте было похоронено до 6 тыс. человек", - подчеркнули в управлении.

https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012630320.html

https://ria.ru/20241122/fsb-1985220896.html

https://ria.ru/20250422/krym-2012657566.html

республика крым

германия

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

республика крым, германия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)