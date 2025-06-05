https://ria.ru/20250605/nato-2021175167.html

Генсек НАТО назвал ядерное оружие краеугольным камнем безопасности альянса

Генсек НАТО назвал ядерное оружие краеугольным камнем безопасности альянса - РИА Новости, 05.06.2025

Генсек НАТО назвал ядерное оружие краеугольным камнем безопасности альянса

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс останется ядерным блоком, обеспечит надежность и эффективность своего ядерного потенциала. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:35:00+03:00

2025-06-05T18:35:00+03:00

2025-06-05T18:35:00+03:00

в мире

марк рютте

нато

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БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс останется ядерным блоком, обеспечит надежность и эффективность своего ядерного потенциала. "Сегодня состоялось заседание группы ядерного планирования. Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем безопасности Североатлантического альянса. НАТО будет оставаться ядерным альянсом до тех пор, пока существует ядерное оружие. И мы позаботимся о том, чтобы ядерный потенциал НАТО оставался надежным и эффективным", - сказал он.

https://ria.ru/20250605/nato-2021171439.html

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2025

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в мире, марк рютте, нато