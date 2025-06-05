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Жителя Кирова обвинили в нападении с ножом на ребенка
Жителя Кирова обвинили в нападении с ножом на ребенка - РИА Новости, 05.06.2025
Жителя Кирова обвинили в нападении с ножом на ребенка
Уголовное дело о побоях возбудили на жителя Кирова, напавшего на чужого ребенка в подъезде после ссоры детей, сообщило МВД региона. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:36:00+03:00
2025-06-05T12:36:00+03:00
2025-06-05T12:36:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело о побоях возбудили на жителя Кирова, напавшего на чужого ребенка в подъезде после ссоры детей, сообщило МВД региона. Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как мужчина на глазах у других детей в подъезде дома кричит на 10-летнего мальчика и угрожает ему, после чего ударяет локтем по лицу. Отмечается, что причиной инцидента стал конфликт между двумя детьми, после которого отец одного из них "заступился" за свое чадо. "В результате проведенной проверки сотрудниками полиции были установлены участники зафиксированного на видео конфликта. Выяснено, что 30 мая 34-летний житель областного центра, находясь в подъезде дома на улице Шорина, действуя из хулиганских побуждений, беспричинно нанес побои несовершеннолетнему. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои)", - говорится в сообщении. Проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
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россия, киров, происшествия
Россия, Киров, Происшествия
Жителя Кирова обвинили в нападении с ножом на ребенка
МВД: жителя Кирова обвинили в нападении с ножом на чужого ребенка