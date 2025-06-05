https://ria.ru/20250605/moshenniki-2020994766.html

Эксперты рассказали, как действуют мошенники

Эксперты рассказали, как действуют мошенники - РИА Новости, 05.06.2025

Эксперты рассказали, как действуют мошенники

Телефонные мошенники в РФ убеждают жертв при оформлении кредита не соглашаться на сумму, которую предлагают сотрудники банка, даже если она больше, а только на... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T02:41:00+03:00

2025-06-05T02:41:00+03:00

2025-06-05T02:41:00+03:00

россия

происшествия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники в РФ убеждают жертв при оформлении кредита не соглашаться на сумму, которую предлагают сотрудники банка, даже если она больше, а только на ту, которую предлагают они, сообщили РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на полученные материалы задержанных мошенников. "В ситуации, когда жертва готова взять кредит, нужно убедить ее не соглашаться на сумму больше положенной, если это предложат в банке, а только на ту, которая нужна. Если сумма одобренного кредита меньше, необходимо убедить жертву брать ее под предлогом, что это именно та сумма, которую списали мошенники с кредитного счета", - говорится в инструкции. Для защиты россиян от мошенников на "Госуслугах" запущен новый сервис "жизненная ситуация". Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с аферистами в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками. В сервисе есть комплекс мер защиты от мошенников. Среди них и те, которые доступны на "Госуслугах": самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе. Также особое внимание уделяется инструкциям, как действовать, например, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников. Пользователь портала в рамках этой "жизненной ситуации" сможет воспользоваться каталогом наиболее распространенных схем мошенничества - так он будет оперативно узнавать информацию о новых угрозах. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками, в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ.

https://ria.ru/20250604/pravitelstvo-2020981775.html

https://ria.ru/20250216/kredit-1999701645.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия