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Эксперты рассказали, как действуют мошенники - РИА Новости, 05.06.2025
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02:41 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/moshenniki-2020994766.html
Эксперты рассказали, как действуют мошенники
Эксперты рассказали, как действуют мошенники - РИА Новости, 05.06.2025
Эксперты рассказали, как действуют мошенники
Телефонные мошенники в РФ убеждают жертв при оформлении кредита не соглашаться на сумму, которую предлагают сотрудники банка, даже если она больше, а только на... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:41:00+03:00
2025-06-05T02:41:00+03:00
россия
происшествия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники в РФ убеждают жертв при оформлении кредита не соглашаться на сумму, которую предлагают сотрудники банка, даже если она больше, а только на ту, которую предлагают они, сообщили РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на полученные материалы задержанных мошенников. "В ситуации, когда жертва готова взять кредит, нужно убедить ее не соглашаться на сумму больше положенной, если это предложат в банке, а только на ту, которая нужна. Если сумма одобренного кредита меньше, необходимо убедить жертву брать ее под предлогом, что это именно та сумма, которую списали мошенники с кредитного счета", - говорится в инструкции. Для защиты россиян от мошенников на "Госуслугах" запущен новый сервис "жизненная ситуация". Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с аферистами в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками. В сервисе есть комплекс мер защиты от мошенников. Среди них и те, которые доступны на "Госуслугах": самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе. Также особое внимание уделяется инструкциям, как действовать, например, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников. Пользователь портала в рамках этой "жизненной ситуации" сможет воспользоваться каталогом наиболее распространенных схем мошенничества - так он будет оперативно узнавать информацию о новых угрозах. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками, в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ.
https://ria.ru/20250604/pravitelstvo-2020981775.html
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7 495 645-6601
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Эксперты рассказали, как действуют мошенники

Мошенники убеждают жертв не брать в кредит сумму больше, чем они просили

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard
Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем Visa и Mastercard. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники в РФ убеждают жертв при оформлении кредита не соглашаться на сумму, которую предлагают сотрудники банка, даже если она больше, а только на ту, которую предлагают они, сообщили РИА Новости в силовых структурах, ссылаясь на полученные материалы задержанных мошенников.
"В ситуации, когда жертва готова взять кредит, нужно убедить ее не соглашаться на сумму больше положенной, если это предложат в банке, а только на ту, которая нужна. Если сумма одобренного кредита меньше, необходимо убедить жертву брать ее под предлогом, что это именно та сумма, которую списали мошенники с кредитного счета", - говорится в инструкции.
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Для защиты россиян от мошенников на "Госуслугах" запущен новый сервис "жизненная ситуация". Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с аферистами в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками.
В сервисе есть комплекс мер защиты от мошенников. Среди них и те, которые доступны на "Госуслугах": самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе. Также особое внимание уделяется инструкциям, как действовать, например, если гражданин сообщил мошенникам пароль, и другие рекомендации, которые позволят не попасться на схемы злоумышленников.
Пользователь портала в рамках этой "жизненной ситуации" сможет воспользоваться каталогом наиболее распространенных схем мошенничества - так он будет оперативно узнавать информацию о новых угрозах. Сервис подскажет, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками, в частности, на интерактивной карте гражданин сможет найти ближайшие отделения МФЦ.
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