https://ria.ru/20250605/mosgorsud-2021086713.html

Мосгорсуд признал законным заочный приговор журналистке Соколовской

Мосгорсуд признал законным заочный приговор журналистке Соколовской - РИА Новости, 05.06.2025

Мосгорсуд признал законным заочный приговор журналистке Соколовской

Мосгорсуд признал законным заочный приговор украинской журналистке Янине Соколовской, получившей 7,5 лет за фейки о Вооруженных силах России, сказано в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:40:00+03:00

2025-06-05T13:40:00+03:00

2025-06-05T13:53:00+03:00

происшествия

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московский городской суд

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор украинской журналистке Янине Соколовской, получившей 7,5 лет за фейки о Вооруженных силах России, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Суд определил: приговор в отношении Соколовской оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения", - сказано в материалах дела. В январе Останкинский суд Москвы заочно приговорил Соколовскую к 7,5 годам колонии. Она признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Суд также лишил ее права четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Установлено, что Соколовская в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Она заочно арестована в РФ, а также объявлена в международный розыск. Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.

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