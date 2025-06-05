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Мосгорсуд признал законным заочный приговор журналистке Соколовской - РИА Новости, 05.06.2025
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13:40 05.06.2025 (обновлено: 13:53 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/mosgorsud-2021086713.html
Мосгорсуд признал законным заочный приговор журналистке Соколовской
Мосгорсуд признал законным заочный приговор журналистке Соколовской - РИА Новости, 05.06.2025
Мосгорсуд признал законным заочный приговор журналистке Соколовской
Мосгорсуд признал законным заочный приговор украинской журналистке Янине Соколовской, получившей 7,5 лет за фейки о Вооруженных силах России, сказано в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:40:00+03:00
2025-06-05T13:53:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
московский городской суд
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор украинской журналистке Янине Соколовской, получившей 7,5 лет за фейки о Вооруженных силах России, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Суд определил: приговор в отношении Соколовской оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения", - сказано в материалах дела. В январе Останкинский суд Москвы заочно приговорил Соколовскую к 7,5 годам колонии. Она признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Суд также лишил ее права четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Установлено, что Соколовская в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Она заочно арестована в РФ, а также объявлена в международный розыск. Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
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происшествия, россия, москва, украина, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Московский городской суд
Мосгорсуд признал законным заочный приговор журналистке Соколовской

Мосгорсуд признал законным заочный приговор украинской журналистке Соколовской

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор украинской журналистке Янине Соколовской, получившей 7,5 лет за фейки о Вооруженных силах России, сказано в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Суд определил: приговор в отношении Соколовской оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника - без удовлетворения", - сказано в материалах дела.
В январе Останкинский суд Москвы заочно приговорил Соколовскую к 7,5 годам колонии. Она признана виновной по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти). Суд также лишил ее права четыре года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Установлено, что Соколовская в марте 2022 года распространила в администрируемом ею канале одного из мессенджеров ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Она заочно арестована в РФ, а также объявлена в международный розыск.
Соколовская ранее писала о ситуации на Украине для российских газет "Известия" и "Коммерсант", принимала участие в общественно-политических передачах на российском телевидении. В 2019 году ее со скандалом выставили из студии программы "Кто против?" на телеканале "Россия 1" за обвинения российских спецслужб в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года.
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