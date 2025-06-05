https://ria.ru/20250605/mosavtodor-2021088009.html
В Подмосковье с начала года отремонтировали 13 ж/д переездов
В Подмосковье с начала года отремонтировали 13 ж/д переездов - РИА Новости, 05.06.2025
В Подмосковье с начала года отремонтировали 13 ж/д переездов
Специалисты "Мосавтодора" обновили асфальтобетонное покрытие на 13 железнодорожных переездах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" обновили асфальтобетонное покрытие на 13 железнодорожных переездах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Плановые работы проводились для повышения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности этих участков. "Всего в текущем ремонтном сезоне планируется обновить покрытие 39 переездов. Временные промежутки для проведения работ согласованы с РЖД и выбраны так, чтобы они не пересекались с расписанием движения поездов. Ремонт уже провели на 13 переездах в восьми муниципальных и городских округах", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. Наибольшее количество работ выполнили в Богородском округе. В частности, ремонт был проведен на Бисеровском шоссе у станции Купавна, на улице Пугачева и шоссе Энтузиастов в Ногинске, а также на улице Большое Васильево в Электроуглях. Кроме того, в Балашихе был отремонтирован переезд возле станции Горенки и на Восточном шоссе вблизи станции Черное, а в Раменском работы выполнили вблизи станции Загорново. В Павловском Посаде заменили покрытие вблизи платформы 14 километров и на улице Островского. В Воскресенске теперь можно комфортно пересечь железнодорожные пути в деревне Исаково, в Домодедове — возле станции Взлетная, в Серебряных Прудах — у деревни Яковлевское, а в Электростали отремонтировали переезд у платформы Машиностроитель. По данным ведомства, работы будут проводиться до конца ремонтного сезона — завершить их планируется осенью 2025 года.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), РЖД
В Подмосковье с начала года отремонтировали 13 ж/д переездов
Работники "Мосавтодора" обновили 13 ж/д переездов в Подмосковье с начала года
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Специалисты "Мосавтодора" обновили асфальтобетонное покрытие на 13 железнодорожных переездах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Плановые работы проводились для повышения безопасности дорожного движения и улучшения пропускной способности этих участков.
"Всего в текущем ремонтном сезоне планируется обновить покрытие 39 переездов. Временные промежутки для проведения работ согласованы с РЖД и выбраны так, чтобы они не пересекались с расписанием движения поездов. Ремонт уже провели на 13 переездах в восьми муниципальных и городских округах", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Наибольшее количество работ выполнили в Богородском округе. В частности, ремонт был проведен на Бисеровском шоссе у станции Купавна, на улице Пугачева и шоссе Энтузиастов в Ногинске, а также на улице Большое Васильево в Электроуглях.
Кроме того, в Балашихе был отремонтирован переезд возле станции Горенки и на Восточном шоссе вблизи станции Черное, а в Раменском работы выполнили вблизи станции Загорново. В Павловском Посаде заменили покрытие вблизи платформы 14 километров и на улице Островского. В Воскресенске теперь можно комфортно пересечь железнодорожные пути в деревне Исаково, в Домодедове — возле станции Взлетная, в Серебряных Прудах — у деревни Яковлевское, а в Электростали отремонтировали переезд у платформы Машиностроитель.
По данным ведомства, работы будут проводиться до конца ремонтного сезона — завершить их планируется осенью 2025 года.