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Тюменская область по цифровой трансформации вошла в число лидеров в РФ - РИА Новости, 05.06.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:27 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/moor-2021186587.html
Тюменская область по цифровой трансформации вошла в число лидеров в РФ
Тюменская область по цифровой трансформации вошла в число лидеров в РФ - РИА Новости, 05.06.2025
Тюменская область по цифровой трансформации вошла в число лидеров в РФ
Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров по цифровой трансформации в России и намерена укреплять в этом направлении свои позиции, заявил губернатор... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:27:00+03:00
2025-06-05T20:27:00+03:00
тюменская область
тюменская область
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 5 июн – РИА Новости. Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров по цифровой трансформации в России и намерена укреплять в этом направлении свои позиции, заявил губернатор Александр Моор. "Тюменская область вошла в топ-5 лидеров цифровой трансформации среди регионов России. … Особое внимание уделяем внедрению технологий искусственного интеллекта. … Цифровая трансформация обеспечивает комфорт жителей, доступность услуг и новые возможности для государства и бизнеса. Будем продолжать работу по укреплению лидерских позиций", – написал Моор в своем Telegram-канале. Итоги рейтинга по цифровой трансформации регионов подвели на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде, Тюменская область заняла в нем третье место. На сайте правительства Тюменской области сообщается, что на сегодня все школы и колледжи региона оснащены Wi-Fi-сетями, все социально значимые объекты имеют широкополосный интернет. На российском программном обеспечении работают более 98% государственных информационных систем. Свыше 91% обращений за госуслугами направляется в электронном формате, при этом почти 52% услуг получили оценку жителей выше 4,5 балла. Особое внимание уделяется цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта в таких сферах, как обеспечение безопасности населения, здравоохранение и транспорт.
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тюменская область, россия, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор
Тюменская область по цифровой трансформации вошла в число лидеров в РФ

Моор: Тюменская область по цифровой трансформации вошла в число лидеров в России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 5 июн – РИА Новости. Тюменская область вошла в пятерку регионов-лидеров по цифровой трансформации в России и намерена укреплять в этом направлении свои позиции, заявил губернатор Александр Моор.
"Тюменская область вошла в топ-5 лидеров цифровой трансформации среди регионов России. … Особое внимание уделяем внедрению технологий искусственного интеллекта. … Цифровая трансформация обеспечивает комфорт жителей, доступность услуг и новые возможности для государства и бизнеса. Будем продолжать работу по укреплению лидерских позиций", – написал Моор в своем Telegram-канале.
Итоги рейтинга по цифровой трансформации регионов подвели на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде, Тюменская область заняла в нем третье место.
На сайте правительства Тюменской области сообщается, что на сегодня все школы и колледжи региона оснащены Wi-Fi-сетями, все социально значимые объекты имеют широкополосный интернет. На российском программном обеспечении работают более 98% государственных информационных систем. Свыше 91% обращений за госуслугами направляется в электронном формате, при этом почти 52% услуг получили оценку жителей выше 4,5 балла. Особое внимание уделяется цифровизации и внедрению технологий искусственного интеллекта в таких сферах, как обеспечение безопасности населения, здравоохранение и транспорт.
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