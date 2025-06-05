https://ria.ru/20250605/moldavija-2021200434.html

Молдавский депутат обвинил власти в манипулировании гражданами

Молдавский депутат обвинил власти в манипулировании гражданами - РИА Новости, 05.06.2025

Молдавский депутат обвинил власти в манипулировании гражданами

Проевропейские власти Молдавии пытаются манипулировать голосами граждан республики, проживающих за рубежом, но все больше представителей диаспоры, в том числе... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T23:36:00+03:00

2025-06-05T23:36:00+03:00

2025-06-05T23:36:00+03:00

в мире

молдавия

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сша

василий боля

евгения гуцул

евросоюз

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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Проевропейские власти Молдавии пытаются манипулировать голосами граждан республики, проживающих за рубежом, но все больше представителей диаспоры, в том числе из Евросоюза, начинают терять доверие к правительству, заявил в четверг депутат оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Проблема заключается в том, что нынешнее проевропейское правительство часто пытается манипулировать голосами этих граждан (проживающих за рубежом - ред.)… Все больше представителей диаспоры, в том числе из Евросоюза, начинают терять доверие к нынешнему правительству. Рост цен, тарифов на энергоносители, продукты питания и услуги отразился не только на гражданах внутри страны, но и на тех, кто находится за рубежом и отправляет деньги домой, чтобы поддержать свои семьи. Другими словами, диаспора на собственном опыте ощущает последствия внутренней политики правительства ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), - написал Боля в своем Telegram-канале. По словам депутата, если объективно взглянуть на обещания, данные партией власти диаспоре, то можно увидеть, что на самом деле реализовано очень мало. "Кроме некоторых соглашений, подписанных с несколькими европейскими странами по вопросам социальной защиты - особенно там, где компактно проживают молдаване, - никаких других заметных успехов достигнуто не было. Власти обещали создать условия для возвращения молдаван домой. Но на практике мы видим несбалансированное отношение: большое внимание к молдаванам из ЕС или США, но постоянное игнорирование наших граждан в Российской Федерации", - подчеркнул он. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250605/bednost-2021052486.html

https://ria.ru/20250605/moldaviya-2021105662.html

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в мире, молдавия, кишинев, сша, василий боля, евгения гуцул, евросоюз