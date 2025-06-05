https://ria.ru/20250605/moldavija-2021036860.html

В Молдавии хотят сделать гражданский аэропорт военным, заявили в оппозиции

В Молдавии хотят сделать гражданский аэропорт военным, заявили в оппозиции - РИА Новости, 05.06.2025

В Молдавии хотят сделать гражданский аэропорт военным, заявили в оппозиции

Власти Молдавии намерены использовать аэропорт в Маркулештах в действиях, необходимым для обеспечения обороны и безопасности, то есть превратить его в центр... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:22:00+03:00

2025-06-05T10:22:00+03:00

2025-06-05T10:22:00+03:00

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КИШИНЕВ, 5 июн - РИА Новости. Власти Молдавии намерены использовать аэропорт в Маркулештах в действиях, необходимым для обеспечения обороны и безопасности, то есть превратить его в центр военной авиации, заявил депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Богдан Цырдя. В 2022 году правительство Молдавии выступало с инициативой превращения аэропорта в Маркулешты в полноценную международную воздушную гавань, ориентированную на рынок дешевых авиаперевозок. План запустить аэропорт до начала 2025 года так и не был реализован. Министр инфраструктуры Владимир Боля в мае заявил, что аэропорт может быть превращен в региональный хаб для грузоперевозок. "Правительство хочет превратить аэропорт в Маркулештах в центр военной авиации. Так следует из проекта правительства, который предполагает, что аэропорт в Маркулештах, который в советские времена использовался военной авиацией, будет использоваться Министерством обороны в "деятельности, связанной с обеспечением национальной обороны и безопасности, а также международных обязательств Республики Молдова", - написал Цырдя в своем Telegram-канале. Он отметил, что в записке правительства не уточняется, каковы "международные обязательства нашей страны в военных вопросах", которая по Конституции является нейтральным государством. "Ранее в телеграм каналах появлялась информация, что Молдавия может стать пунктом базирования самолетов F16, но Минобороны заявило, что это фейки. Сейчас выходят с инициативами, которые только укрепляют подозрения в нечистоплотности намерений этой структуры. Это уже не просто нарушение нейтралитета. Это явное втягивание страны в серьезные проблемы, чтобы не сказать, в войну", - добавили депутат. Международный аэропорт в Маркулештах был основан в 2004 году на базе воинской части. В 2018 году аэропорт был передан из ведения министерства обороны в ведение министерства экономики и инфраструктуры.

https://ria.ru/20250227/postavka-2002002892.html

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