https://ria.ru/20250605/mizulina-2021193265.html
Мизулина и Shaman вручили премию ИРИ проекту RT
Мизулина и Shaman вручили премию ИРИ проекту RT - РИА Новости, 05.06.2025
Мизулина и Shaman вручили премию ИРИ проекту RT
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вместе с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Shaman) в ходе церемонии награждения победителей IV... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:58:00+03:00
2025-06-05T21:58:00+03:00
2025-06-05T22:04:00+03:00
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екатерина мизулина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вместе с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Shaman) в ходе церемонии награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента ИРИ вручили награду видео-проекту телеканала RT "С нами Бог!" в номинации "Вирусный контент". Церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента - главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ) - походит в четверг в Москве. "Во-первых, хочу сказать спасибо ИРИ за позитив. Плохой контент очень быстро всегда становится вирусным. А вот сделать что-то доброе, светлое, то, что содержит смысл, интересным и популярным, намного сложнее. Ну и отдельно хочу поблагодарить ИРИ за исторические фильмы, исторические сериалы, которые мы смотрим дома… Вообще, в этой номинации я, конечно, болела за "Я - Курский!" (клип от АСК "Форвард" - ред.), но победитель "С нами Бог!" - сказала Мизулина в ходе церемонии награждения. Получить награду на сцену вышли руководитель отдела операторов редакции креативных разработок RT Илья Грачев, режиссер дирекции Геннадий Навныко и руководитель отдела продюсеров дирекции Мария Тумар. "Благодаря этой премии мы имеем возможность наблюдать огромное количество интересного, классного, современного, нужного контента. И это еще раз доказывает, какое большое количество талантливых людей живут в нашей стране, в России", - подчеркнул Дронов. Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.
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https://ria.ru/20250601/simonjan-2020312502.html
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россия, екатерина мизулина, институт развития интернета, интернет, технологии, общество, телеканал rt
Россия, Екатерина Мизулина, Институт развития интернета, Интернет, Технологии, Общество, Телеканал RT
Мизулина и Shaman вручили премию ИРИ проекту RT
Мизулина и Shaman вручили премию ИРИ проекту RT в номинации "Вирусный контент"