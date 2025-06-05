https://ria.ru/20250605/mishustin--2021025595.html

Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром"

Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром" - РИА Новости, 05.06.2025

Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ посетить в июле выставку "Иннопром" в Екатеринбурге. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:38:00+03:00

2025-06-05T09:38:00+03:00

2025-06-05T10:06:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ посетить в июле выставку "Иннопром" в Екатеринбурге. "Тем, кто хочет подробнее познакомиться с передовыми разработками нашего государства в промышленности, интересно может быть будет посетить выставку "Иннопром". Пользуясь возможностью, всех вас приглашаю. Она пройдет в следующем месяце в Екатеринбурге", - обратился Мишустин к коллегам на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе. Он отметил, что этот формат поможет наладить обмен лучшими практиками между предпринимателями и, возможно, выйти на перспективные контракты. "Будем рады видеть глав правительств государств СНГ на "Иннопроме", - добавил российский премьер.

https://ria.ru/20250605/sng-2021024543.html

https://ria.ru/20250605/mishustin-2021023273.html

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