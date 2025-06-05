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Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром" - РИА Новости, 05.06.2025
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09:38 05.06.2025 (обновлено: 10:06 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/mishustin--2021025595.html
Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром"
Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром" - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ посетить в июле выставку "Иннопром" в Екатеринбурге. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:38:00+03:00
2025-06-05T10:06:00+03:00
михаил мишустин
россия
екатеринбург
душанбе
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ посетить в июле выставку "Иннопром" в Екатеринбурге. "Тем, кто хочет подробнее познакомиться с передовыми разработками нашего государства в промышленности, интересно может быть будет посетить выставку "Иннопром". Пользуясь возможностью, всех вас приглашаю. Она пройдет в следующем месяце в Екатеринбурге", - обратился Мишустин к коллегам на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе. Он отметил, что этот формат поможет наладить обмен лучшими практиками между предпринимателями и, возможно, выйти на перспективные контракты. "Будем рады видеть глав правительств государств СНГ на "Иннопроме", - добавил российский премьер.
https://ria.ru/20250605/sng-2021024543.html
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михаил мишустин, россия, екатеринбург, душанбе, снг, в мире
Михаил Мишустин, Россия, Екатеринбург, Душанбе, СНГ, В мире
Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром"

Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром" в Екатеринбурге

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ посетить в июле выставку "Иннопром" в Екатеринбурге.
"Тем, кто хочет подробнее познакомиться с передовыми разработками нашего государства в промышленности, интересно может быть будет посетить выставку "Иннопром". Пользуясь возможностью, всех вас приглашаю. Она пройдет в следующем месяце в Екатеринбурге", - обратился Мишустин к коллегам на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Он отметил, что этот формат поможет наладить обмен лучшими практиками между предпринимателями и, возможно, выйти на перспективные контракты.
"Будем рады видеть глав правительств государств СНГ на "Иннопроме", - добавил российский премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Михаил МишустинРоссияЕкатеринбургДушанбеСНГВ мире
 
 
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