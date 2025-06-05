https://ria.ru/20250605/mishustin--2021025595.html
Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром"
Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром" - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ посетить в июле выставку "Иннопром" в Екатеринбурге. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:38:00+03:00
2025-06-05T09:38:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил глав правительств стран СНГ посетить в июле выставку "Иннопром" в Екатеринбурге. "Тем, кто хочет подробнее познакомиться с передовыми разработками нашего государства в промышленности, интересно может быть будет посетить выставку "Иннопром". Пользуясь возможностью, всех вас приглашаю. Она пройдет в следующем месяце в Екатеринбурге", - обратился Мишустин к коллегам на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе. Он отметил, что этот формат поможет наладить обмен лучшими практиками между предпринимателями и, возможно, выйти на перспективные контракты. "Будем рады видеть глав правительств государств СНГ на "Иннопроме", - добавил российский премьер.
https://ria.ru/20250605/sng-2021024543.html
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михаил мишустин, россия, екатеринбург, душанбе, снг, в мире
Михаил Мишустин, Россия, Екатеринбург, Душанбе, СНГ, В мире
Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром"
Мишустин пригласил коллег по СНГ посетить выставку "Иннопром" в Екатеринбурге