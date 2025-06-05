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Глава МИД Армении оценил уровень отношений с Россией
Глава МИД Армении оценил уровень отношений с Россией - РИА Новости, 05.06.2025
Глава МИД Армении оценил уровень отношений с Россией
Москва и Ереван - партнеры, но это не означает, что между ними все безоблачно, считает глава МИД республики Арарат Мирзоян. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:07:00+03:00
2025-06-05T16:07:00+03:00
2025-06-05T16:07:00+03:00
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ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Москва и Ереван - партнеры, но это не означает, что между ними все безоблачно, считает глава МИД республики Арарат Мирзоян. "Отношения с Россией (у Армении - ред.) - партнерские. Есть договорные обязательства, закрепленные на бумаге, мы пытаемся сделать все для выполнения в полной мере этих обязательств. Есть очень хорошее сотрудничество, мы участвуем в одной интеграционной структуре - ЕАЭС, взаимодействие в рамках которой выгодно Армении. Сотрудничество мы оцениваем как нормальное, но это не означает, что все безоблачно", - заявил Мирзоян в четверг в парламенте. Он уточнил, что существует ряд вопросов, по которым у российской и армянской сторон разные позиции и понимание событий. "Мы знаем о позиции друг друга, мы нормально живем с такими отношениями... (По ряду - ред.) вопросов налажено нормальное сотрудничество. Это здоровые отношения", - заключил Мирзоян.
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армения, москва, ереван, арарат мирзоян, в мире
Армения, Москва, Ереван, Арарат Мирзоян, В мире
Глава МИД Армении оценил уровень отношений с Россией
Глава МИД Армении Мирзоян назвал отношения России и Армении партнерскими