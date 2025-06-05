https://ria.ru/20250605/mirzojan-2021122967.html

Глава МИД Армении оценил уровень отношений с Россией

Глава МИД Армении оценил уровень отношений с Россией - РИА Новости, 05.06.2025

Глава МИД Армении оценил уровень отношений с Россией

Москва и Ереван - партнеры, но это не означает, что между ними все безоблачно, считает глава МИД республики Арарат Мирзоян. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:07:00+03:00

2025-06-05T16:07:00+03:00

2025-06-05T16:07:00+03:00

армения

москва

ереван

арарат мирзоян

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802432_0:148:3128:1908_1920x0_80_0_0_352834baabc3a6b44eebef44efc2e4eb.jpg

ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Москва и Ереван - партнеры, но это не означает, что между ними все безоблачно, считает глава МИД республики Арарат Мирзоян. "Отношения с Россией (у Армении - ред.) - партнерские. Есть договорные обязательства, закрепленные на бумаге, мы пытаемся сделать все для выполнения в полной мере этих обязательств. Есть очень хорошее сотрудничество, мы участвуем в одной интеграционной структуре - ЕАЭС, взаимодействие в рамках которой выгодно Армении. Сотрудничество мы оцениваем как нормальное, но это не означает, что все безоблачно", - заявил Мирзоян в четверг в парламенте. Он уточнил, что существует ряд вопросов, по которым у российской и армянской сторон разные позиции и понимание событий. "Мы знаем о позиции друг друга, мы нормально живем с такими отношениями... (По ряду - ред.) вопросов налажено нормальное сотрудничество. Это здоровые отношения", - заключил Мирзоян.

https://ria.ru/20250601/putin-2020261319.html

армения

москва

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, москва, ереван, арарат мирзоян, в мире