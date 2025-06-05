https://ria.ru/20250605/miroshnik-2021126848.html

Мирошник обвинил Запад в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область

Мирошник обвинил Запад в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 05.06.2025

Мирошник обвинил Запад в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область

Вторжение украинской армии в Курскую область не могло быть подготовлено и выполнено без участия Запада, заявил заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:24:00+03:00

2025-06-05T16:24:00+03:00

2025-06-05T16:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

великобритания

родион мирошник

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Вторжение украинской армии в Курскую область не могло быть подготовлено и выполнено без участия Запада, заявил заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Масштабный террористический акт, такой как вторжение десятков тысяч боевиков на территорию России (в Курскую область - ред.), не мог быть подготовлен и выполнен без поддержки западных государств", - сказал Мирошник. Он подчеркнул, что вторгшиеся в Курскую область подразделения были обеспечены большим количеством новой иностранной техники, а сдавшиеся в плен солдаты заявляли, что проходили специальную подготовку в Великобритании и других европейских государствах. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html

https://ria.ru/20250528/prigovor-2019496568.html

россия

курская область

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россия, курская область, великобритания, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)