Рейтинг@Mail.ru
Мирошник обвинил Запад в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:24 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/miroshnik-2021126848.html
Мирошник обвинил Запад в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область
Мирошник обвинил Запад в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 05.06.2025
Мирошник обвинил Запад в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область
Вторжение украинской армии в Курскую область не могло быть подготовлено и выполнено без участия Запада, заявил заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:24:00+03:00
2025-06-05T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
великобритания
родион мирошник
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_0:44:3149:1815_1920x0_80_0_0_df381d80cd94c90ddd2cfd71e90af9c7.jpg
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Вторжение украинской армии в Курскую область не могло быть подготовлено и выполнено без участия Запада, заявил заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Масштабный террористический акт, такой как вторжение десятков тысяч боевиков на территорию России (в Курскую область - ред.), не мог быть подготовлен и выполнен без поддержки западных государств", - сказал Мирошник. Он подчеркнул, что вторгшиеся в Курскую область подразделения были обеспечены большим количеством новой иностранной техники, а сдавшиеся в плен солдаты заявляли, что проходили специальную подготовку в Великобритании и других европейских государствах. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html
https://ria.ru/20250528/prigovor-2019496568.html
россия
курская область
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648393_418:0:3149:2048_1920x0_80_0_0_5c3e9857569ca4c4215e43b0d19cf500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, великобритания, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Великобритания, Родион Мирошник, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Мирошник обвинил Запад в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область

Мирошник: вторжение ВСУ в Курскую область не могло быть подготовлено без Запада

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Вторжение украинской армии в Курскую область не могло быть подготовлено и выполнено без участия Запада, заявил заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Масштабный террористический акт, такой как вторжение десятков тысяч боевиков на территорию РоссииКурскую область - ред.), не мог быть подготовлен и выполнен без поддержки западных государств", - сказал Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области
Вчера, 16:18
Он подчеркнул, что вторгшиеся в Курскую область подразделения были обеспечены большим количеством новой иностранной техники, а сдавшиеся в плен солдаты заявляли, что проходили специальную подготовку в Великобритании и других европейских государствах.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Троим сержантам ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область
28 мая, 10:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВеликобританияРодион МирошникВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала