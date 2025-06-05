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Миронов назвал снижение ключевой ставки единственным разумным решением
Миронов назвал снижение ключевой ставки единственным разумным решением - РИА Новости, 05.06.2025
Миронов назвал снижение ключевой ставки единственным разумным решением
Снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 19% с нынешних 21% - является единственным разумным решением для Центрального банка России в настоящее... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:59:00+03:00
2025-06-05T16:59:00+03:00
2025-06-05T16:59:00+03:00
экономика
россия
сергей миронов
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 19% с нынешних 21% - является единственным разумным решением для Центрального банка России в настоящее время, такое мнение высказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Сейчас единственное разумное решение для Центробанка - снизить ключевую ставку на 2%. Конечно, этого явно недостаточно, но в сложившихся условиях это реальный шаг в сторону оздоровления ситуации", - сказал Миронов. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня. Ставка ЦБ с конца октября 2024 года находится на рекордно высоком уровне в 21% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина после апрельского заседания совета директоров говорила, что Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий. Лидер СРЗП также считает, что заявленные Центробанком цели добиться снижения инфляции посредством сверхжесткой денежно-кредитной политики провалились. "Мы видим обратный эффект: продовольственные товары продолжают дорожать, как и услуги, что закономерно, ведь у предпринимателей нет других способов возместить растущие издержки, кроме как повышать отпускные цены", - добавил Миронов.
https://ria.ru/20250408/tsb-2010031503.html
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экономика, россия, сергей миронов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
Миронов назвал снижение ключевой ставки единственным разумным решением
Миронов: снижение ставки до 19% является единственным разумным решением для ЦБ