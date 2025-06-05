https://ria.ru/20250605/mironov-2021138709.html

Миронов назвал снижение ключевой ставки единственным разумным решением

Миронов назвал снижение ключевой ставки единственным разумным решением - РИА Новости, 05.06.2025

Миронов назвал снижение ключевой ставки единственным разумным решением

Снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 19% с нынешних 21% - является единственным разумным решением для Центрального банка России в настоящее... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:59:00+03:00

2025-06-05T16:59:00+03:00

2025-06-05T16:59:00+03:00

экономика

россия

сергей миронов

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта - до 19% с нынешних 21% - является единственным разумным решением для Центрального банка России в настоящее время, такое мнение высказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Сейчас единственное разумное решение для Центробанка - снизить ключевую ставку на 2%. Конечно, этого явно недостаточно, но в сложившихся условиях это реальный шаг в сторону оздоровления ситуации", - сказал Миронов. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке запланировано на 6 июня. Ставка ЦБ с конца октября 2024 года находится на рекордно высоком уровне в 21% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина после апрельского заседания совета директоров говорила, что Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий. Лидер СРЗП также считает, что заявленные Центробанком цели добиться снижения инфляции посредством сверхжесткой денежно-кредитной политики провалились. "Мы видим обратный эффект: продовольственные товары продолжают дорожать, как и услуги, что закономерно, ведь у предпринимателей нет других способов возместить растущие издержки, кроме как повышать отпускные цены", - добавил Миронов.

https://ria.ru/20250408/tsb-2010031503.html

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экономика, россия, сергей миронов, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф