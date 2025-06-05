https://ria.ru/20250605/migranty-2021017627.html

На Урале задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

На Урале задержали подозреваемых в организации незаконной миграции - РИА Новости, 05.06.2025

На Урале задержали подозреваемых в организации незаконной миграции

Полицейский в Екатеринбурге, директор фирмы и двое его сыновей задержаны и на данный момент уже арестованы по делу о организации незаконной миграции, им вменяют РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:56:00+03:00

2025-06-05T08:56:00+03:00

2025-06-05T10:26:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

орджоникидзевский район

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Полицейский в Екатеринбурге, директор фирмы и двое его сыновей задержаны и на данный момент уже арестованы по делу о организации незаконной миграции, им вменяют легализацию около 2 тысяч иностранцев, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. "Организатором преступной группы выступил 62-летний житель Екатеринбурга, являющийся директором коммерческой организации. В число соучастников он вовлек своих сыновей, а также 35-летнего инспектора подразделения по вопросам миграции отдела полиции №14", – говорится в сообщении. Бизнесмен и сыновья подыскивали иностранцев, желающих узаконить свое пребывание в России, заключали с ними фиктивные трудовые договоры и сразу оформляли им бессрочный неоплачиваемый отпуск. Входивший в преступную группу полицейский фиктивно ставил на учет иностранных граждан по месту пребывания, уточняют в СК. На основании трудовых договоров патенты на работу у приезжих не аннулировались, кроме того, они регистрировались по месту нахождения объектов недвижимости, собственником которых является предполагаемый организатор преступной группы. "Большинство нелегалов фиктивно регистрировалось в отдельно расположенном трехэтажном здании в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где проживали несколько десятков иностранцев со своими семьями. По версии следствия, отец и двое его сыновей ежемесячно "легализовывали" по несколько десятков человек, от каждого из них получали от 4 до 10 тысяч рублей", – рассказали в СК. В пресс-службе подчеркивают, что через преступную схему прошли порядка двух тысяч приезжих. Задержанным предъявили обвинения в организации незаконного пребывания иностранных граждан в России, фиктивной постановке на учет иностранного гражданина и превышении должностных полномочий, суд заключил их под стражу. "По итогам назначенной начальником ГУ МВД области Александром Мешковым служебной проверки последует ряд принципиальных мер реагирования в соответствии с действующим законодательством нашей страны - как в отношении подозреваемых, так и в отношении непосредственных руководителей за откровенные просчеты в воспитании личного состава по антикоррупционной составляющей", – сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых. Горелых добавил, что у предполагаемого лидера преступной группы в столице Урала обнаружено несколько квартир, ранее он уже попадал в поле зрения силовиков. Данная операция стала итогом полугодовой разработки сотрудников полиции при поддержке ФСБ и Росгвардии.

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https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html

https://ria.ru/20250530/arest-2019990987.html

екатеринбург

россия

орджоникидзевский район

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, орджоникидзевский район, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), урал