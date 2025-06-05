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Мерцу уделили лишь несколько минут на пресс-конференции с Трампом - РИА Новости, 05.06.2025
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22:30 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/merts-2021195354.html
Мерцу уделили лишь несколько минут на пресс-конференции с Трампом
Мерцу уделили лишь несколько минут на пресс-конференции с Трампом - РИА Новости, 05.06.2025
Мерцу уделили лишь несколько минут на пресс-конференции с Трампом
Канцлеру Германии Фридриху Мерцу задали лишь один вопрос под самый конец 45-минутной совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, всё остальное время... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:30:00+03:00
2025-06-05T22:30:00+03:00
в мире
сша
германия
дональд трамп
фридрих мерц
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу задали лишь один вопрос под самый конец 45-минутной совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, всё остальное время немецкий политик слушал монолог президента США, следует из трансляции встречи на сайте Белого дома. Первое обращение к Мерцу, прибывшему незадолго до этого со своим первым официальным визитом в Вашингтон, прозвучало ближе к концу конференции, когда журналистка задала Трампу вопрос, останутся ли американские войска на территории Германии, после чего она добавила, что канцлер Мерц мог бы ответить на этот же вопрос "на немецком для немецкой публики". После ответа Трампа, Мерц, не дополняя его, воспользовался паузой, чтобы выразить благодарность за приём и сказать вступительные слова, которые ему не удалось произнести в начале встречи из-за шквала адресованных Трампу вопросов. И в дальнейшем журналисты продолжили игнорировать Мерца, интересуясь у Трампа внутри- и внешнеполитическими событиями. Так, к примеру, Трамп в течение более четверти часа говорил о миллиардере Илоне Маске, который на прошлой неделе покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE). После долгого монолога Трамп на моменте обсуждения украинского конфликта передал слово Мерцу, заявив, что "канцлер этот вопрос видит таким же образом". После общих слов Мерца о том, что Германии и США необходимо было бы совместно действовать в урегулировании конфликта, а на РФ следовало бы "надавить сильнее", Трамп снова перехватил слово и продолжил говорить об успехах США в ходе его президентства. Первый и последний прямой вопрос немецкому канцлеру прозвучал лишь за несколько минут до окончания пресс-конференции, в общей сложности продлившейся три четверти часа. Примечательно, что журналист спросил Мерца, разделяет ли он прозвучавшие ранее слова Трампа о том, что война на Украине напоминает "драку двух детей". Избежав прямого ответа, Мерц заявил, что они оба "ищут пути для окончания конфликта", и повторил, что Трамп может оказать давление на РФ. Перехватив в очередной раз слово, президент США после нескольких минут обсуждения очередных внутриамериканских тем завершил пресс-конференцию, поблагодарив всех присутствующих.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021193654.html
https://ria.ru/20250605/merts-2021193467.html
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в мире, сша, германия, дональд трамп, фридрих мерц
В мире, США, Германия, Дональд Трамп, Фридрих Мерц
Мерцу уделили лишь несколько минут на пресс-конференции с Трампом

Мерцу задали лишь один вопрос на совместной пресс-конференции с Трампом

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу задали лишь один вопрос под самый конец 45-минутной совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, всё остальное время немецкий политик слушал монолог президента США, следует из трансляции встречи на сайте Белого дома.
Первое обращение к Мерцу, прибывшему незадолго до этого со своим первым официальным визитом в Вашингтон, прозвучало ближе к концу конференции, когда журналистка задала Трампу вопрос, останутся ли американские войска на территории Германии, после чего она добавила, что канцлер Мерц мог бы ответить на этот же вопрос "на немецком для немецкой публики".
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После ответа Трампа, Мерц, не дополняя его, воспользовался паузой, чтобы выразить благодарность за приём и сказать вступительные слова, которые ему не удалось произнести в начале встречи из-за шквала адресованных Трампу вопросов.
И в дальнейшем журналисты продолжили игнорировать Мерца, интересуясь у Трампа внутри- и внешнеполитическими событиями. Так, к примеру, Трамп в течение более четверти часа говорил о миллиардере Илоне Маске, который на прошлой неделе покинул пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE).
После долгого монолога Трамп на моменте обсуждения украинского конфликта передал слово Мерцу, заявив, что "канцлер этот вопрос видит таким же образом". После общих слов Мерца о том, что Германии и США необходимо было бы совместно действовать в урегулировании конфликта, а на РФ следовало бы "надавить сильнее", Трамп снова перехватил слово и продолжил говорить об успехах США в ходе его президентства.
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Первый и последний прямой вопрос немецкому канцлеру прозвучал лишь за несколько минут до окончания пресс-конференции, в общей сложности продлившейся три четверти часа. Примечательно, что журналист спросил Мерца, разделяет ли он прозвучавшие ранее слова Трампа о том, что война на Украине напоминает "драку двух детей". Избежав прямого ответа, Мерц заявил, что они оба "ищут пути для окончания конфликта", и повторил, что Трамп может оказать давление на РФ.
Перехватив в очередной раз слово, президент США после нескольких минут обсуждения очередных внутриамериканских тем завершил пресс-конференцию, поблагодарив всех присутствующих.
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В миреСШАГерманияДональд ТрампФридрих Мерц
 
 
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