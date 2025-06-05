https://ria.ru/20250605/merts-2021087562.html

WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом

WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом - РИА Новости, 05.06.2025

WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в четверг, консультировался с другими лидерами о том, как... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:47:00+03:00

2025-06-05T13:47:00+03:00

2025-06-05T13:47:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в четверг, консультировался с другими лидерами о том, как лучше проводить разговоры в Овальном кабинете, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп в четверг примет в Белом доме канцлера Германии Фридриха Мерца - это станет их первой очной встречей с момента вступления германского лидера в должность 6 мая. "Мерц консультировался с другими лидерами, успешно встречавшимися с Трампом... о том, как лучше проводить встречи в Овальном кабинете, где иногда подстерегают засады", - говорится в публикации со ссылкой на неназванных дипломатов. По данным издания, Мерц говорил об этом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как отмечает газета, у Трампа и Мерца состоялся "сердечный" телефонный разговор после вступления канцлера в должность. "Они обменялись номерами мобильных телефонов, и обращаются друг к другу по имени", - пишет газета. Согласно информации источника издания, английский язык Мерца "достаточно гибкий" для дружеского подшучивания.

https://ria.ru/20250604/merts-2020792750.html

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, сша, великобритания, фридрих мерц, дональд трамп, кир стармер