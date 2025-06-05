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WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом - РИА Новости, 05.06.2025
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13:47 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/merts-2021087562.html
WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом
WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом - РИА Новости, 05.06.2025
WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом
Канцлер Германии Фридрих Мерц перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в четверг, консультировался с другими лидерами о том, как... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:47:00+03:00
2025-06-05T13:47:00+03:00
в мире
германия
сша
великобритания
фридрих мерц
дональд трамп
кир стармер
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в четверг, консультировался с другими лидерами о том, как лучше проводить разговоры в Овальном кабинете, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп в четверг примет в Белом доме канцлера Германии Фридриха Мерца - это станет их первой очной встречей с момента вступления германского лидера в должность 6 мая. "Мерц консультировался с другими лидерами, успешно встречавшимися с Трампом... о том, как лучше проводить встречи в Овальном кабинете, где иногда подстерегают засады", - говорится в публикации со ссылкой на неназванных дипломатов. По данным издания, Мерц говорил об этом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как отмечает газета, у Трампа и Мерца состоялся "сердечный" телефонный разговор после вступления канцлера в должность. "Они обменялись номерами мобильных телефонов, и обращаются друг к другу по имени", - пишет газета. Согласно информации источника издания, английский язык Мерца "достаточно гибкий" для дружеского подшучивания.
https://ria.ru/20250604/merts-2020792750.html
https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html
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в мире, германия, сша, великобритания, фридрих мерц, дональд трамп, кир стармер
В мире, Германия, США, Великобритания, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Кир Стармер
WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом

WP: Мерц перед встречей с Трампом консультировался с Макроном и Стармером

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в четверг, консультировался с другими лидерами о том, как лучше проводить разговоры в Овальном кабинете, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп в четверг примет в Белом доме канцлера Германии Фридриха Мерца - это станет их первой очной встречей с момента вступления германского лидера в должность 6 мая.
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"Мерц консультировался с другими лидерами, успешно встречавшимися с Трампом... о том, как лучше проводить встречи в Овальном кабинете, где иногда подстерегают засады", - говорится в публикации со ссылкой на неназванных дипломатов.
По данным издания, Мерц говорил об этом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как отмечает газета, у Трампа и Мерца состоялся "сердечный" телефонный разговор после вступления канцлера в должность.
"Они обменялись номерами мобильных телефонов, и обращаются друг к другу по имени", - пишет газета.
Согласно информации источника издания, английский язык Мерца "достаточно гибкий" для дружеского подшучивания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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В миреГерманияСШАВеликобританияФридрих МерцДональд ТрампКир Стармер
 
 
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