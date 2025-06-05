WP узнала, как Мерц готовился ко встрече с Трампом
WP: Мерц перед встречей с Трампом консультировался с Макроном и Стармером
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер ФРГ Фридрих Мерц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в четверг, консультировался с другими лидерами о том, как лучше проводить разговоры в Овальном кабинете, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп в четверг примет в Белом доме канцлера Германии Фридриха Мерца - это станет их первой очной встречей с момента вступления германского лидера в должность 6 мая.
"Мерц консультировался с другими лидерами, успешно встречавшимися с Трампом... о том, как лучше проводить встречи в Овальном кабинете, где иногда подстерегают засады", - говорится в публикации со ссылкой на неназванных дипломатов.
По данным издания, Мерц говорил об этом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как отмечает газета, у Трампа и Мерца состоялся "сердечный" телефонный разговор после вступления канцлера в должность.
"Они обменялись номерами мобильных телефонов, и обращаются друг к другу по имени", - пишет газета.
Согласно информации источника издания, английский язык Мерца "достаточно гибкий" для дружеского подшучивания.