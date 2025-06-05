https://ria.ru/20250605/medvezhata-2021000014.html

Спасенных в Якутии трех медвежат передали в центр реабилитации

Спасенных в Якутии трех медвежат передали в центр реабилитации - РИА Новости, 05.06.2025

Спасенных в Якутии трех медвежат передали в центр реабилитации

Природный парк "Живые алмазы Якутии" передал трех медвежат в приморский Центр "Тигр", сообщает пресс-служба Природного парка Дирекции биологических ресурсов,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T04:44:00+03:00

2025-06-05T04:44:00+03:00

2025-06-05T11:39:00+03:00

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ЯКУТСК, 5 мая — РИА Новости. Природный парк "Живые алмазы Якутии" передал трех медвежат в приморский Центр "Тигр", сообщает пресс-служба Природного парка Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков республики.Медвежат, оставшихся без мамы-медведицы, 14 мая обнаружили на свалке поселка Чернышевский Мирнинского района. На них нападали собаки, спасаясь, они залезли на дерево. Неравнодушные жители доставили зверят на временную передержку в природный парк "Живые алмазы Якутии" в Мирном."Поскольку в дикой природе такие малыши не выживут, для них нашли шанс на новую жизнь — Центр реабилитации диких животных "Тигр" во Владивостоке, где их научат самостоятельности", — рассказали в пресс-службе. Путешественников доставили из Мирного в Якутск. А затем авиакомпания "Якутия" доставила их в Приморье."Мы верим, что у этих трех медвежат все сложится хорошо", — отметили в парке.Скоро они окрепнут, обучатся самостоятельности и, возможно, в будущем вернутся в дикую природу, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250529/medvezhonok-2019819349.html

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Трех бурых медвежат, найденных без мамы в поселке Чернышевском, отправили на реабилитацию во Владивосток Трех бурых медвежат, найденных без мамы в поселке Чернышевском, отправили на реабилитацию во Владивосток 2025-06-05T04:44 true PT1M15S

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Дарья Буймова

мирный, мирнинский район, владивосток, общество