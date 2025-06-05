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Маск ответил на критику со стороны Трампа - РИА Новости, 06.06.2025
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20:30 05.06.2025 (обновлено: 00:42 06.06.2025)
https://ria.ru/20250605/mask-2021187121.html
Маск ответил на критику со стороны Трампа
Маск ответил на критику со стороны Трампа - РИА Новости, 06.06.2025
Маск ответил на критику со стороны Трампа
Американский предприниматель Илон Маск в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа заявил, что тот не смог бы выиграть на президентских выборах РИА Новости, 06.06.2025
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2025-06-06T00:42:00+03:00
технологии
сша
илон маск
дональд трамп
в мире
конфликт трампа и маска
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа заявил, что тот не смог бы выиграть на президентских выборах без него. Трамп ранее заявил, что разочарован Маском, добавив, что многое для него сделал. "Без меня Трамп проиграл бы выборы... Какая неблагодарность", - написал Маск в соцсети X. Кроме того, по мнению Маска, без него республиканцы не могли бы контролировать обе палаты конгресса. В другой публикации в X Маск заявил, что законопроект Трампа, из-за которого между ними возникли разногласия, ему не показывали, а принят он был "глубокой ночью и так быстро", что практически ни один член конгресса не имел возможности прочитать его. Во вторник Маск подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах, назвав его "мерзостью". Маск выступил резко против принятия масштабного бюджетного проекта, продвигаемого президентом Дональдом Трампом. Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Бизнесмен в своих постах отмечал, что законопроект нивелирует итоги его собственной работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США. Также Маск заявлял, что считает немыслимым доведение страны до "финансового краха".
https://ria.ru/20250605/ekspert-2021043985.html
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технологии, сша, илон маск, дональд трамп, в мире, конфликт трампа и маска
Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, В мире, Конфликт Трампа и Маска
Маск ответил на критику со стороны Трампа

Маск заявил, что Трамп не смог бы выиграть выборы без него

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа заявил, что тот не смог бы выиграть на президентских выборах без него.
Трамп ранее заявил, что разочарован Маском, добавив, что многое для него сделал.
Президент США Дональд Трамп и Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Вчера, 11:09
"Без меня Трамп проиграл бы выборы... Какая неблагодарность", - написал Маск в соцсети X.
Кроме того, по мнению Маска, без него республиканцы не могли бы контролировать обе палаты конгресса. В другой публикации в X Маск заявил, что законопроект Трампа, из-за которого между ними возникли разногласия, ему не показывали, а принят он был "глубокой ночью и так быстро", что практически ни один член конгресса не имел возможности прочитать его.
Во вторник Маск подверг жесткой критике "Единый, большой, красивый" законопроект Трампа о расходах и налогах, назвав его "мерзостью".
Маск выступил резко против принятия масштабного бюджетного проекта, продвигаемого президентом Дональдом Трампом. Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Бизнесмен в своих постах отмечал, что законопроект нивелирует итоги его собственной работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета США. Также Маск заявлял, что считает немыслимым доведение страны до "финансового краха".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Маск назвал бюджетный проект Трампа мерзостью
3 июня, 21:08
 
ТехнологииСШАИлон МаскДональд ТрампВ миреКонфликт Трампа и Маска
 
 
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