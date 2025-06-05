https://ria.ru/20250605/mashinist-2021128862.html

В ГД предложили наградить машиниста, предотвратившего ЧП под Воронежем

В ГД предложили наградить машиниста, предотвратившего ЧП под Воронежем - РИА Новости, 05.06.2025

В ГД предложили наградить машиниста, предотвратившего ЧП под Воронежем

Депутат Госдумы от Воронежской и Белгородской областей Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил рассмотреть вопрос о награждении машиниста и бригады, которые своими... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:33:00+03:00

2025-06-05T16:33:00+03:00

2025-06-05T16:33:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Воронежской и Белгородской областей Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил рассмотреть вопрос о награждении машиниста и бригады, которые своими слаженными действиями предотвратили возможные тяжелые последствия ЧП на железнодорожных путях в Воронежской области. Ранее в четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов были остановлены на участке железной дороги на юге региона после повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны. В СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело о теракте. "На железной дороге в Воронежской области произошел инцидент, в котором трагедии удалось избежать благодаря слаженной работе экипажа поезда, сумевшего своевременно среагировать на угрозу. По имеющимся данным, на перегоне перед проходящим поездом было зафиксировано разрушение путей, возникшее в результате срабатывания взрывного устройства. Машинист и поездная бригада, заметив повреждение, применили экстренное торможение, предотвратив возможные тяжелые последствия. Считаю правильным рассмотреть вопрос о награждении машиниста и бригады, проявивших хладнокровие и профессионализм в критической ситуации", - сказал Гаврилов РИА Новости. Депутат отметил, что такое решение машиниста и бригады, принятое в считанные секунды, демонстрирует высокую подготовку персонала, работающего в условиях повышенной ответственности. По его словам, до завершения официального расследования преждевременно делать какие-либо выводы. "Важно сохранять уважение к работе специалистов и позволить следствию выявить факты, на которых будут основываться правовые решения", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20250602/bryansk-2020525859.html

https://ria.ru/20250605/poezda-2021114922.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, госдума рф, воронежская область