https://ria.ru/20250605/lager-2021058469.html

Более 8 тысяч детей отдохнут летом в дневных лагерях Смоленской области

Более 8 тысяч детей отдохнут летом в дневных лагерях Смоленской области - РИА Новости, 05.06.2025

Более 8 тысяч детей отдохнут летом в дневных лагерях Смоленской области

Этим летом в детских лагерях дневного пребывания Смоленской области отдохнут более 8 тысяч ребят, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:08:00+03:00

2025-06-05T12:08:00+03:00

2025-06-05T12:08:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Этим летом в детских лагерях дневного пребывания Смоленской области отдохнут более 8 тысяч ребят, сообщил губернатор Василий Анохин. "Стремимся сделать каникулы для юных смолян не только увлекательными, но и полезными. В Смоленской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Для ребят откроют свои двери 180 лагерей дневного пребывания, в них отдохнут более 8 тысяч человек. Помимо этого, в области будут работать палаточные лагеря, в которые отправятся свыше 500 детей. Кроме того, на оздоровительных сменах в 10 стационарных лагерях региона побывают более 10 тысяч юных смолян", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что одним из важных событий лета стало открытие спортивно-культурного лагеря "Феникс" в деревне Дугино, построенного в рамках благотворительного проекта председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. Здесь создано пространство для отдыха и оздоровления детей в возрасте от семи до 17 лет: установлены беседки, летняя сцена, стадион, веревочный комплекс, спортивные площадки для занятий волейболом, стритболом, баскетболом, мини-футболом, футболом и костровая зона. В 300 метрах от лагеря оборудовано специальное место для купания, а в лесной зоне расположены беседки для отдыха у костра. За все лето в "Фениксе" побывают более 600 детей. Каждый детский лагерь подготовил насыщенные программы с активными играми на свежем воздухе, творческими мастер-классами и познавательными походами. Также на лекциях и интерактивных занятиях ребята получат новые знания о природе и истории Смоленской области. "Желаю ребятам интересного, запоминающегося, теплого и солнечного лета!" - подытожил глава региона.

https://ria.ru/20250604/anokhin-2020977161.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин