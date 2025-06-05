https://ria.ru/20250605/kurskaya-2021052229.html

Хинштейн назвал число курских сельхозпредприятий, пострадавших от атак ВСУ

Хинштейн назвал число курских сельхозпредприятий, пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025

Хинштейн назвал число курских сельхозпредприятий, пострадавших от атак ВСУ

Сто семьдесят одно сельскохозяйственное предприятие Курской области повреждено в результате вторжения ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:31:00+03:00

2025-06-05T11:31:00+03:00

2025-06-05T11:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

александр хинштейн

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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Сто семьдесят одно сельскохозяйственное предприятие Курской области повреждено в результате вторжения ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Большое число предприятий сельхозотрасли пострадало в результате вторжения ВСУ… На сегодняшний день мы знаем о 171 пострадавшем предприятии. Из резервного фонда правительства удалось добиться выделения 2,5 миллиардов рублей на компенсацию ущерба в связи с гибелью сельскохозяйственных животных", - сказал Хинштейн на расширенном заседании областной думы.Врио губернатора уточнил, что власти региона подготовили обращения в федеральный центр о компенсации ущерба еще 97 предприятиям по неубранным площадям сельскохозяйственных культур и строительству, а также предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250530/sk-2019916994.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html

россия

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), александр хинштейн