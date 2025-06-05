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Хинштейн назвал число курских сельхозпредприятий, пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:31 05.06.2025 (обновлено: 11:34 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/kurskaya-2021052229.html
Хинштейн назвал число курских сельхозпредприятий, пострадавших от атак ВСУ
Хинштейн назвал число курских сельхозпредприятий, пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
Хинштейн назвал число курских сельхозпредприятий, пострадавших от атак ВСУ
Сто семьдесят одно сельскохозяйственное предприятие Курской области повреждено в результате вторжения ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:31:00+03:00
2025-06-05T11:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
александр хинштейн
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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Сто семьдесят одно сельскохозяйственное предприятие Курской области повреждено в результате вторжения ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Большое число предприятий сельхозотрасли пострадало в результате вторжения ВСУ… На сегодняшний день мы знаем о 171 пострадавшем предприятии. Из резервного фонда правительства удалось добиться выделения 2,5 миллиардов рублей на компенсацию ущерба в связи с гибелью сельскохозяйственных животных", - сказал Хинштейн на расширенном заседании областной думы.Врио губернатора уточнил, что власти региона подготовили обращения в федеральный центр о компенсации ущерба еще 97 предприятиям по неубранным площадям сельскохозяйственных культур и строительству, а также предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
https://ria.ru/20250530/sk-2019916994.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2018964467.html
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россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Александр Хинштейн
Хинштейн назвал число курских сельхозпредприятий, пострадавших от атак ВСУ

Хинштейн: в Курской области от атак ВСУ пострадало 171 сельхозпредприятие

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Сто семьдесят одно сельскохозяйственное предприятие Курской области повреждено в результате вторжения ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Большое число предприятий сельхозотрасли пострадало в результате вторжения ВСУ… На сегодняшний день мы знаем о 171 пострадавшем предприятии. Из резервного фонда правительства удалось добиться выделения 2,5 миллиардов рублей на компенсацию ущерба в связи с гибелью сельскохозяйственных животных", - сказал Хинштейн на расширенном заседании областной думы.
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Врио губернатора уточнил, что власти региона подготовили обращения в федеральный центр о компенсации ущерба еще 97 предприятиям по неубранным площадям сельскохозяйственных культур и строительству, а также предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Александр Хинштейн
 
 
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