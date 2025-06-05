Хинштейн назвал число курских сельхозпредприятий, пострадавших от атак ВСУ
Хинштейн: в Курской области от атак ВСУ пострадало 171 сельхозпредприятие
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Сто семьдесят одно сельскохозяйственное предприятие Курской области повреждено в результате вторжения ВСУ, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Большое число предприятий сельхозотрасли пострадало в результате вторжения ВСУ… На сегодняшний день мы знаем о 171 пострадавшем предприятии. Из резервного фонда правительства удалось добиться выделения 2,5 миллиардов рублей на компенсацию ущерба в связи с гибелью сельскохозяйственных животных", - сказал Хинштейн на расширенном заседании областной думы.
Врио губернатора уточнил, что власти региона подготовили обращения в федеральный центр о компенсации ущерба еще 97 предприятиям по неубранным площадям сельскохозяйственных культур и строительству, а также предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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