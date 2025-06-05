https://ria.ru/20250605/krym-2021194490.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 05.06.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в четверг в приложении МЧС России. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T22:22:00+03:00

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2025-06-05T22:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в четверг в приложении МЧС России. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" - говорится в сообщении. Сигнал об опасности поступил в 22.09 мск.

https://ria.ru/20250604/agenty-2020833923.html

республика крым

россия

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2025

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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)