https://ria.ru/20250605/kreml-2021068222.html

Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявил Песков

Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2025

Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявил Песков

Санкционная тематика никак не затрагивалась в ходе разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:45:00+03:00

2025-06-05T12:45:00+03:00

2025-06-05T13:37:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Санкционная тематика никак не затрагивалась в ходе разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. "Нет, санкционная тематика никак не затрагивалась", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021067143.html

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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков