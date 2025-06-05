https://ria.ru/20250605/kreml-2021068222.html
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявил Песков
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2025
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявил Песков
Санкционная тематика никак не затрагивалась в ходе разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:45:00+03:00
2025-06-05T12:45:00+03:00
2025-06-05T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Санкционная тематика никак не затрагивалась в ходе разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. "Нет, санкционная тематика никак не затрагивалась", - сказал Песков.
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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Путин и Трамп не обсуждали тему санкций, заявил Песков
Песков: санкционная тематика в разговоре Путина и Трампа не затрагивалась