https://ria.ru/20250605/korma-2021045811.html

В Липецкой области началась заготовка кормов для скота

В Липецкой области началась заготовка кормов для скота - РИА Новости, 05.06.2025

В Липецкой области началась заготовка кормов для скота

Заготовка сена и сенажа на зиму для скота началась в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:06:00+03:00

2025-06-05T11:06:00+03:00

2025-06-05T11:06:00+03:00

липецкая область

экономика

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25110/02/251100292_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8582f4b88b09164e5720ca4db89a7f02.jpg

ЛИПЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Заготовка сена и сенажа на зиму для скота началась в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, к сенокосу приступили в восьми муниципалитетах. На данный момент скошено около 4 тысяч гектаров многолетних и однолетних трав. Заготовлено 400 тонн сена и почти 20 тысяч тонн сенажа. Заготовка еще одного вида грубых кормов, соломы, начнется с уборкой урожая. Ближе к концу лета аграрии приступят к заготовке сочных кормов и зернофуража. Артамонов отметил, что потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период 2025-2026 годов в регионе составляет свыше 300 тысяч тонн. Сочных кормов необходимо заготовить около 400 тысяч тонн. Также потребуется порядка 150 тысяч тонн зернофуража. "Полевые работы в регионе идут в соответствии с сезонным графиком и погодой. Заблаговременно ко всем этапам подготавливается все необходимое: техника, запчасти, ГСМ и прочее", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250521/teplitsy-2018281651.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, липецкая область, игорь артамонов