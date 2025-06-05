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В Липецкой области началась заготовка кормов для скота
В Липецкой области началась заготовка кормов для скота - РИА Новости, 05.06.2025
В Липецкой области началась заготовка кормов для скота
Заготовка сена и сенажа на зиму для скота началась в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:06:00+03:00
2025-06-05T11:06:00+03:00
2025-06-05T11:06:00+03:00
липецкая область
экономика
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Заготовка сена и сенажа на зиму для скота началась в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, к сенокосу приступили в восьми муниципалитетах. На данный момент скошено около 4 тысяч гектаров многолетних и однолетних трав. Заготовлено 400 тонн сена и почти 20 тысяч тонн сенажа. Заготовка еще одного вида грубых кормов, соломы, начнется с уборкой урожая. Ближе к концу лета аграрии приступят к заготовке сочных кормов и зернофуража. Артамонов отметил, что потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период 2025-2026 годов в регионе составляет свыше 300 тысяч тонн. Сочных кормов необходимо заготовить около 400 тысяч тонн. Также потребуется порядка 150 тысяч тонн зернофуража. "Полевые работы в регионе идут в соответствии с сезонным графиком и погодой. Заблаговременно ко всем этапам подготавливается все необходимое: техника, запчасти, ГСМ и прочее", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250521/teplitsy-2018281651.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Экономика, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области началась заготовка кормов для скота
В Липецкой области приступили к заготовке кормов
ЛИПЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Заготовка сена и сенажа на зиму для скота началась в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, к сенокосу приступили в восьми муниципалитетах. На данный момент скошено около 4 тысяч гектаров многолетних и однолетних трав. Заготовлено 400 тонн сена и почти 20 тысяч тонн сенажа. Заготовка еще одного вида грубых кормов, соломы, начнется с уборкой урожая. Ближе к концу лета аграрии приступят к заготовке сочных кормов и зернофуража.
Артамонов
отметил, что потребность в грубых кормах на зимне-стойловый период 2025-2026 годов в регионе составляет свыше 300 тысяч тонн. Сочных кормов необходимо заготовить около 400 тысяч тонн. Также потребуется порядка 150 тысяч тонн зернофуража.
"Полевые работы в регионе идут в соответствии с сезонным графиком и погодой. Заблаговременно ко всем этапам подготавливается все необходимое: техника, запчасти, ГСМ и прочее", – сказал Артамонов.