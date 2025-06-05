Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС
Мишустин: страны ЕАЭС прорабатывают механизмы помощи предприятиям АПК
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прорабатывают механизмы помощи совместным предприятиям агропромышленного комплекса, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"В ЕАЭС мы придаем серьезное значение развитию именно промышленной кооперации. Предоставляем совместным проектам компаний наших государств финансовую поддержку из союзного бюджета – в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, которые выделяются коммерческими банками на реализацию одобренных таких инициатив. Прорабатываются подобные механизмы помощи и для предприятий в агропромышленном комплексе, в сельском хозяйстве", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.