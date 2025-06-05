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Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС - РИА Новости, 05.06.2025
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09:53 05.06.2025 (обновлено: 10:48 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/kooperatsiya-2021030520.html
Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС
Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прорабатывают механизмы помощи совместным предприятиям агропромышленного комплекса, сообщил глава правительства... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:53:00+03:00
2025-06-05T10:48:00+03:00
экономика
россия
душанбе
михаил мишустин
евразийский экономический союз
снг
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прорабатывают механизмы помощи совместным предприятиям агропромышленного комплекса, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "В ЕАЭС мы придаем серьезное значение развитию именно промышленной кооперации. Предоставляем совместным проектам компаний наших государств финансовую поддержку из союзного бюджета – в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, которые выделяются коммерческими банками на реализацию одобренных таких инициатив. Прорабатываются подобные механизмы помощи и для предприятий в агропромышленном комплексе, в сельском хозяйстве", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
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экономика, россия, душанбе, михаил мишустин, евразийский экономический союз, снг
Экономика, Россия, Душанбе, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, СНГ
Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС

Мишустин: страны ЕАЭС прорабатывают механизмы помощи предприятиям АПК

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прорабатывают механизмы помощи совместным предприятиям агропромышленного комплекса, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
ЕАЭС мы придаем серьезное значение развитию именно промышленной кооперации. Предоставляем совместным проектам компаний наших государств финансовую поддержку из союзного бюджета – в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, которые выделяются коммерческими банками на реализацию одобренных таких инициатив. Прорабатываются подобные механизмы помощи и для предприятий в агропромышленном комплексе, в сельском хозяйстве", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, 13 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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ЭкономикаРоссияДушанбеМихаил МишустинЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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