https://ria.ru/20250605/kooperatsiya-2021030520.html

Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС

Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС - РИА Новости, 05.06.2025

Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прорабатывают механизмы помощи совместным предприятиям агропромышленного комплекса, сообщил глава правительства... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:53:00+03:00

2025-06-05T09:53:00+03:00

2025-06-05T10:48:00+03:00

экономика

россия

душанбе

михаил мишустин

евразийский экономический союз

снг

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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прорабатывают механизмы помощи совместным предприятиям агропромышленного комплекса, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "В ЕАЭС мы придаем серьезное значение развитию именно промышленной кооперации. Предоставляем совместным проектам компаний наших государств финансовую поддержку из союзного бюджета – в виде субсидирования процентной ставки по кредитам, которые выделяются коммерческими банками на реализацию одобренных таких инициатив. Прорабатываются подобные механизмы помощи и для предприятий в агропромышленном комплексе, в сельском хозяйстве", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.

https://ria.ru/20250605/sng-2020847083.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, душанбе, михаил мишустин, евразийский экономический союз, снг