https://ria.ru/20250605/kongress-2021071398.html
XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс состоится в Екатеринбурге
XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс состоится в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.06.2025
XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс состоится в Екатеринбурге
XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс пройдет в Екатеринбурге, официальное открытие состоится 6 июня, сообщает пресс-служба свердловского реготделения... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:50:00+03:00
2025-06-05T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс пройдет в Екатеринбурге, официальное открытие состоится 6 июня, сообщает пресс-служба свердловского реготделения Ассоциации юристов России. Общая тема конгресса – "Право и новая реальность". На мероприятии соберутся профессиональные юристы, представители публичных органов и бизнеса. Заявки на участие в конгрессе подали свыше 2 тысяч участников из Армении, Белоруссии, Бразилии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Южной Осетии, КНР, Индии, ОАЭ и России. В программе около 50 мероприятий. Откроется форум 6 июня в 12.00 в конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-Экспо". В 12.45 начнется пленарное заседание XVIII сессии конгресса. В нем будут участвовать глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, ректор МГЮА имени О.Е.Кутафина Виктор Блажеев, председатель Суда ЕАЭС Алексей Дронов, генконсул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн, ректор УрГЮУ имени В.Ф.Яковлева Владимир Бублик. В пресс-службе отметили, что главная задача конгресса – обеспечить открытый обмен мнениями по актуальным для юридического сообщества, представителей органов государственной власти и бизнеса проблемам. В этом году участники обсудят адаптацию правовой системы к глобальным изменениям, вызовам цифровизации и геополитической обстановке. Темой отдельного круглого стола станет правовое обеспечение гарантий участникам СВО и членам их семей. Вопросы преступности среди мигрантов в городских агломерациях будут темой стратегической сессии. В ней будут участвовать эксперты из России, Казахстана и Узбекистана. На форсайт-сессии обсудят пределы и риски возможной цифровизации юриспруденции в различных областях. Совместно с Минстроем России пройдет обсуждение практики комплексного развития территорий (КРТ). Среди вопросов – конфликты при изъятии недвижимости с действующим федеральным законом, а также развитие направлений КРТ.
https://ria.ru/20250418/sovety-2012108139.html
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россия, екатеринбург, свердловская область
Свердловская область , Россия, Екатеринбург, Свердловская область
XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс состоится в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 6 июня откроется Европейско-Азиатский правовой конгресс
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс пройдет в Екатеринбурге, официальное открытие состоится 6 июня, сообщает пресс-служба свердловского реготделения Ассоциации юристов России.
Общая тема конгресса – "Право и новая реальность". На мероприятии соберутся профессиональные юристы, представители публичных органов и бизнеса. Заявки на участие в конгрессе подали свыше 2 тысяч участников из Армении, Белоруссии, Бразилии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Южной Осетии, КНР, Индии, ОАЭ и России. В программе около 50 мероприятий.
Откроется форум 6 июня в 12.00 в конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-Экспо".
В 12.45 начнется пленарное заседание XVIII сессии конгресса. В нем будут участвовать глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, ректор МГЮА имени О.Е.Кутафина Виктор Блажеев, председатель Суда ЕАЭС Алексей Дронов, генконсул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн, ректор УрГЮУ имени В.Ф.Яковлева Владимир Бублик.
В пресс-службе отметили, что главная задача конгресса – обеспечить открытый обмен мнениями по актуальным для юридического сообщества, представителей органов государственной власти и бизнеса проблемам.
В этом году участники обсудят адаптацию правовой системы к глобальным изменениям, вызовам цифровизации и геополитической обстановке. Темой отдельного круглого стола станет правовое обеспечение гарантий участникам СВО и членам их семей.
Вопросы преступности среди мигрантов в городских агломерациях будут темой стратегической сессии. В ней будут участвовать эксперты из России, Казахстана и Узбекистана. На форсайт-сессии обсудят пределы и риски возможной цифровизации юриспруденции в различных областях.
Совместно с Минстроем России пройдет обсуждение практики комплексного развития территорий (КРТ). Среди вопросов – конфликты при изъятии недвижимости с действующим федеральным законом, а также развитие направлений КРТ.