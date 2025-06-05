https://ria.ru/20250605/kongress-2021071398.html

XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс состоится в Екатеринбурге

XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс состоится в Екатеринбурге - РИА Новости, 05.06.2025

XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс состоится в Екатеринбурге

XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс пройдет в Екатеринбурге, официальное открытие состоится 6 июня, сообщает пресс-служба свердловского реготделения... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:50:00+03:00

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2025-06-05T12:50:00+03:00

свердловская область

россия

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. XVIII Европейско-Азиатский правовой конгресс пройдет в Екатеринбурге, официальное открытие состоится 6 июня, сообщает пресс-служба свердловского реготделения Ассоциации юристов России. Общая тема конгресса – "Право и новая реальность". На мероприятии соберутся профессиональные юристы, представители публичных органов и бизнеса. Заявки на участие в конгрессе подали свыше 2 тысяч участников из Армении, Белоруссии, Бразилии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Южной Осетии, КНР, Индии, ОАЭ и России. В программе около 50 мероприятий. Откроется форум 6 июня в 12.00 в конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-Экспо". В 12.45 начнется пленарное заседание XVIII сессии конгресса. В нем будут участвовать глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, ректор МГЮА имени О.Е.Кутафина Виктор Блажеев, председатель Суда ЕАЭС Алексей Дронов, генконсул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн, ректор УрГЮУ имени В.Ф.Яковлева Владимир Бублик. В пресс-службе отметили, что главная задача конгресса – обеспечить открытый обмен мнениями по актуальным для юридического сообщества, представителей органов государственной власти и бизнеса проблемам. В этом году участники обсудят адаптацию правовой системы к глобальным изменениям, вызовам цифровизации и геополитической обстановке. Темой отдельного круглого стола станет правовое обеспечение гарантий участникам СВО и членам их семей. Вопросы преступности среди мигрантов в городских агломерациях будут темой стратегической сессии. В ней будут участвовать эксперты из России, Казахстана и Узбекистана. На форсайт-сессии обсудят пределы и риски возможной цифровизации юриспруденции в различных областях. Совместно с Минстроем России пройдет обсуждение практики комплексного развития территорий (КРТ). Среди вопросов – конфликты при изъятии недвижимости с действующим федеральным законом, а также развитие направлений КРТ.

https://ria.ru/20250418/sovety-2012108139.html

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