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Бизнес-конференция Silver Mercury Network 2025 пройдет в Москве

Бизнес-конференция Silver Mercury Network 2025 пройдет в Москве - РИА Новости, 05.06.2025

Бизнес-конференция Silver Mercury Network 2025 пройдет в Москве

Экосистема креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury впервые проведет бизнес-конференцию SM Network 2025, она пройдет с 3 по 5 июля. РИА Новости, 05.06.2025

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МОСКВА, 5 июн - Пресс-служба Silver Mercury Network. Экосистема креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury впервые проведет бизнес-конференцию SM Network 2025, она пройдет с 3 по 5 июля.Мероприятие состоится в Центре событий РБК. Silver Mercury в XXVI сезоне по традиции включает два основных направления: конкурсное – профессиональная премия в сфере рекламы и маркетинга, охватывающая все основные направления индустрии; и образовательно-деловое – конференционная программа, объединяющая ведущих экспертов отрасли. В 2025 году программным директором SM Conference стал экс-управляющий партнер JAMI Group Илья Волков. Проведенное им исследование выявило, что одной из ключевых потребностей аудитории конференций является спланированный нетворкинг. Так оформилась концепция принципиально нового продукта — Silver Mercury Network, пространства для встречи идей, опыта, амбиций и настоящих талантов. Впервые это будет не типичное отраслевое событие, предваряющее церемонию награждения, а полноценный бизнес-ивент, ориентированный не только на SMM, PR, СМО, но и на коммерческих директоров, владельцев агентств, CEO, предпринимателей, продакт-менеджеров, специалистов по MarTech, CX-специалистов, а также HR-директоров, стратегов, бренд-команды. Организаторы заявляют, что это будет не просто конференция, а организованный нетворк с самыми яркими людьми индустрии. Хедлайнерами спикерских треков станут Global CMO Yandex GO Евгений Аксютин, медиадиректор "Кофемании" Дмитрий Попов, управляющий партнер Re:Evolution Иван Сиденко, сооснователь Skyeng & uForce Денис Сметнев и эксперт Иван Дьяченко. "Никто больше не хочет быть просто слушателем. Людям важно самим быть частью события, а главное – уходить с новыми, сильными контактами. Поэтому мы сделали нетворкинг основой конференции, а не приложением к кофе-брейку. В SM Network нетворкинг — это инфраструктура для деловых связей. Мы создаем среду, где можно найти партнеров и подрядчиков, спорить, обсуждать идеи и решать задачи вместе. Участники приходят за реальными контактами, и наша задача — чтобы после конференции эти контакты превратились в сделки и проекты", – комментирует Волков. На мероприятии организуют нетворкинг с четкими механиками, а также отдельное пространство для бизнес-встреч. Предусмотрены зоны для общения со спикерами. Пройдут TED-talks в формате 18-минутных выступлений, Keynote Speech, круглые столы, панельные дискуссии, воркшопы. Трек "Развитие бизнеса" предназначен тем, кто управляет, принимает решения, рискует и ищет новые точки опоры. Для тех, кто строит бизнес на маркетинге, а не просто запускает кампании. В треке "Стратегия и креатив" обсудят, как прорабатывать идеи, которые становятся событием. В треке "ИИ и Мартех" разберут кейсы, где AI усилил маркетинг: автоматизацию, генерацию контента, аналитику, оптимизацию процессов и бизнес-показателей. В треке "Аналитика и инсайты" обсудят JTBD, сегментации, качественных и количественных методах, кастдеве и нейроисследованиях, а также про то, как соединить параметры с цифрами, метриками и бизнес-результатом. В рамках трека "Контент и инфлюенс-маркетинг" проговорят, как выстраивать контентную экосистему: от креатива до продакшна, от планирования до дистрибуции. И как работать с лидерами мнений так, чтобы это приносило не только охваты, но и результат. Трек "Образование" – про то, как учиться в индустрии на всех уровнях. Как строить обучение внутри команды, какие форматы действительно работают, и что нужно рынку — сегодня и завтра. На треке "Медиа и перфоманс" проговорят, как планировать, закупать, оптимизировать, менять подходы и не выгорать в этом бесконечном марафоне. "Если вы хотите встроить AI в свои рабочие процессы, но не знаете, как; если ваш KPI — цифры, а не лайки; если вы из тех, кто верит, что сильная команда начинается с сильного подхода к обучению; если вы хотите опираться на данные, а не догадки; если вам надоело быть "как все". Network — конференция, где встречаются те, кто делает по-настоящему", – отметили организаторы. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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пресс-релизы, москва, бизнес