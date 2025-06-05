https://ria.ru/20250605/konferentsiya-2021089406.html

Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада открылась в Архангельске

Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада открылась в Архангельске - РИА Новости, 05.06.2025

Конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада открылась в Архангельске

Шестьдесят седьмая конференция ПАСЗР начала работу в Архангельске, на ней будут обсуждаться важные законодательные инициативы парламентариев из разных регионов... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:55:00+03:00

2025-06-05T13:55:00+03:00

2025-06-05T13:55:00+03:00

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АРХАНГЕЛЬСК, 5 июн - РИА Новости. Шестьдесят седьмая конференция ПАСЗР начала работу в Архангельске, на ней будут обсуждаться важные законодательные инициативы парламентариев из разных регионов России, сообщила пресс-служба собрания депутатов Архангельской области. "Не так давно мы отметили 30-летие ПАСЗР. За эти годы она доказала свою эффективность, регулярно внося на рассмотрение Госдумы актуальные законодательные инициативы. Очень важно, что на площадке ассоциации вырабатывается консолидированная позиция по нашим проектам, что позволяет голосу Северо-Запада России быть услышанным федеральным законодателем", – сказал действующий председатель ПАСЗР, спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, слова которого приводит пресс-служба заксобрания региона. Он также отметил, что в зале присутствуют представители Совета молодёжных парламентов при ПАСЗР, которые тоже должны активно включиться в деятельность ассоциации. Председатель областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, приветствуя коллег по Северо-Западу, подчеркнула, что поморская земля, явившая миру великие умы и таланты, всегда с особым радушием принимает гостей. Она упомянула имена Михайло Ломоносова, Николая Лавёрова, командовавшего российским флотом адмирала Николая Кунецова, Фёдора Абрамова, Степана Писахова и других. "В нашей области живут и работают умные, талантливые и думающие люди, заботящиеся друг о друге и своей стране. Мы очень рады, что сегодня вы приехали к нам, и надеюсь, что захотите вернуться сюда вновь", - сказала Прокопьева. Заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков отметил, что членами ассоциации проделана большая работа по содействию развитию правового государства, демократии и российского парламентаризма, укреплению контакта между субъектами и расширению зарубежных связей. Предметом обсуждения стали инициативы регионов и обращения ПАСЗР в федеральные органы власти. В их числе вопрос, озвученный спикером областного парламента Прокопьевой, касающийся практического применения принятых законодательных норм в части создания новой инфраструктуры для обращения с отходами. "Проблема в том, что сроки ввода новых инфраструктуры в строй и вывода из эксплуатации действующих полигонов не соответствуют друг другу. По действующему законодательству, все полигоны ТКО должны были до 1 января 2025 года получить комплексные экологические разрешения (КЭР), подтверждающие соответствие технологий современным экологическим стандартам", - пояснили в заксобрании. Однако большинство старых объектов не смогут пройти экспертизу и, следовательно, будут вынуждены прекратить работу. Это создаст угрозу накопления отходов без возможности их утилизации. По действующему законодательству с 1 января 2026 года в Архангельской области должно быть закрыто 80% полигонов. Чтобы не допустить кризиса, было предложено направить соответствующее обращение заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву. Кроме того, в вопросах повестки законодательные инициативы и обращения в федеральные органы власти, направленные на защиту интересов участников специальной военной операции и их семей, обеспечение социальных гарантий медицинских работников, детей-сирот, пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностей.

https://ria.ru/20250604/arkhangelsk-2020900580.html

https://ria.ru/20250603/arkhangelsk-2020747836.html

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архангельская область, архангельск, россия