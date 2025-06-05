https://ria.ru/20250605/kondratev-2021148904.html

Кондратьев: на развитие дорог Краснодара направили 4 млрд рублей

Кондратьев: на развитие дорог Краснодара направили 4 млрд рублей - РИА Новости, 05.06.2025

Кондратьев: на развитие дорог Краснодара направили 4 млрд рублей

В этом году на развитие дорог Краснодара направили 4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:26:00+03:00

2025-06-05T17:26:00+03:00

2025-06-05T17:26:00+03:00

краснодарский край

краснодар

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В этом году на развитие дорог Краснодара направили 4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Реализацию программы комплексного развития улично-дорожной сети краевой столицы обсудили на совещании в мэрии, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. "Острейшая проблема Краснодара – километровые пробки, в которых вынуждены проводить время жители и гости города. И всех волнует один вопрос – когда они исчезнут. Для решения приняли программу комплексного развития дорожной сети краевого центра. Ее мероприятия должны привести к кардинальным изменениям. До 2035 года запланировали 150 миллиардов рублей. На ближайшие три года финансирование составило почти 13 миллиардов рублей, из них 4 миллиарда рублей – на 2025 год. Если возможности бюджета позволят – будем увеличивать. Это позволит построить и реконструировать важнейшие объекты и избавиться от дорожного коллапса", – сказал на совещании в мэрии Кондратьев. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в 2025 году приступят к работам на шести объектах. Один из них – стартовавший в апреле капитальный ремонт Тургеневского моста. "Мы уже заключили контракты на реконструкцию двух участков Западного Обхода от торгового центра "Лента" по улице Красных Партизан до коттеджного поселка "Немецкая Деревня". Планируем завершить его в конце 2027 года. Участок от "Немецкой Деревни" до улицы Средней – в 2026 году. Их общая протяженность составит почти 5,5 километра, а стоимость более 2,8 миллиарда рублей", – отметил Наумов. На данный момент проходит процедуру муниципальных торгов транспортная развязка, соединяющая улицу Тихорецкую и улицу Володарского, протяженностью почти 1,5 километра. Заключить контракт планируют в июле 2025 года и завершить работы в 2028 году. В микрорайоне "Музыкальный" в этом году начнут реконструкцию улицы Есенина от улицы Солнечной до улицы Гомельской протяженностью более 2,7 километра, завершат работы в 2026 году. Также в следующем году завершат ремонт улицы Красных Партизан на участке от улицы Заполярной до Западного Обхода, в 2027 – реконструкцию путепровода по улице Фадеева. Наумов добавил, что продолжается реализация концессии по строительству трамвайной линии на Западный Обход. Сейчас идет изъятие участков для передачи концессионеру. Все процессы проходят параллельно. Кондратьев также акцентировал внимание на транспортной доступности микрорайона Гидростроителей. О проблемах в этой части города сообщают и сами жители, в том числе во время прямой линии губернатора. Мэр Краснодара заключил, что для ее решения в декабре 2024 года заключен контракт для выполнения проектно-изыскательских работ на реконструкцию автомобильных дорог и строительство трамвайной линии по улице Мачуги, Автолюбителей, Невкипелого протяженностью 2,2 километра. Завершить проектирование планируется в июне 2026 года.

https://ria.ru/20250605/kondratev-2021148642.html

https://ria.ru/20250605/otpusk-2021062551.html

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краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев