https://ria.ru/20250605/kondratev-2021148642.html

Кондратьев проинспектировал ремонтные работы на Тургеневском мосту

Кондратьев проинспектировал ремонтные работы на Тургеневском мосту - РИА Новости, 05.06.2025

Кондратьев проинспектировал ремонтные работы на Тургеневском мосту

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинспектировал ремонтные работы на Тургеневском мосту в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:25:00+03:00

2025-06-05T17:25:00+03:00

2025-06-05T17:25:00+03:00

краснодарский край

краснодар

краснодарский край

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинспектировал ремонтные работы на Тургеневском мосту в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации региона. Ремонт объекта начали в апреле 2025 года по масштабной краевой программе развития дорожно-транспортной сети Краснодара, рассчитанной до 2035 года. "Идет капитальный ремонт важнейшего сооружения Краснодара. Фактически это будет новый мост, построенный за счет средств краевого бюджета. Он важен для экономики сразу двух регионов – Краснодарского края и Республики Адыгея, для жителей и гостей. Понимаю, что такая масштабная реконструкция создает неудобства для многих водителей, и разделяю негодования по поводу пробок. Но мост находился в аварийном состоянии. Если бы мы затянули его обновление, он стал бы опасным для движения, поэтому больше ждать не могли. Сейчас главная задача – завершить ремонт в максимально короткое время, не позднее обозначенных контрактом сроков", – сообщил журналистам Кондратьев. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что для удобства жителей были опубликованы схемы объездов, в том числе для грузового транспорта. Руководитель компании-подрядчика "СтройЮгРегион" Александр Карпенко добавил, что на работах заняты краевые компании, которые используют местные строительные материалы высокого качества. Это гарантия того, что мост будет эксплуатироваться без ремонта минимум 40 лет. Кондратьев также акцентировал внимание на том, что необходим тщательный контроль каждого этапа работ. Сдать объект планируют в 2026 году.

https://ria.ru/20250605/otpusk-2021062551.html

https://ria.ru/20250604/kondratev-2020961758.html

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краснодар, краснодарский край, вениамин кондратьев