В компьютерах URA.RU нашли подтверждения покупки сводок МВД
В компьютерах в редакции URA.RU нашли подтверждения покупок оперативных сводок
© URA.RU/TelegramОбыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге
© URA.RU/Telegram
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Подтверждения покупок оперативных сводок были обнаружены в компьютерах URA.RU, где с утра проходят обыски, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Все попытки "выкрутить" следственные действия в редакции в политическую плоскость является политтехнологическим фарсом. На рабочих компьютерах силовики уже сейчас нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки", – сказал собеседник агентства.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, их повезли на допрос.
Издание URA.RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.
URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции
20 мая, 12:44