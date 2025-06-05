https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html

NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России

NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России - РИА Новости, 05.06.2025

NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России

У чиновников Евросоюза вызывает беспокойство то, что бизнес снова может начать закупать российские энергоносители, пишет The New York Times. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:09:00+03:00

2025-06-05T12:09:00+03:00

2025-06-05T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У чиновников Евросоюза вызывает беспокойство то, что бизнес снова может начать закупать российские энергоносители, пишет The New York Times. "Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители, особенно если боевые действия на Украине прекратятся и Москва углубит сближение с Вашингтоном", — говорится в статье. В начале мая Еврокомиссия представила план, предусматривающий полный отказ от импорта российских энергоносителей к 2027 году. В июне она намерена официально предложить запретить все поставки как по новым договорам с российскими компаниями, так и по существующим спотовым контрактам. Вступить в силу запрет должен до конца года.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, и попал в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.

https://ria.ru/20250604/gaz-2020871795.html

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украина, москва, вашингтон (штат), еврокомиссия, евросоюз, в мире, россия