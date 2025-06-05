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NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России - РИА Новости, 05.06.2025
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12:09 05.06.2025 (обновлено: 12:42 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России - РИА Новости, 05.06.2025
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России
У чиновников Евросоюза вызывает беспокойство то, что бизнес снова может начать закупать российские энергоносители, пишет The New York Times. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У чиновников Евросоюза вызывает беспокойство то, что бизнес снова может начать закупать российские энергоносители, пишет The New York Times. "Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители, особенно если боевые действия на Украине прекратятся и Москва углубит сближение с Вашингтоном", — говорится в статье. В начале мая Еврокомиссия представила план, предусматривающий полный отказ от импорта российских энергоносителей к 2027 году. В июне она намерена официально предложить запретить все поставки как по новым договорам с российскими компаниями, так и по существующим спотовым контрактам. Вступить в силу запрет должен до конца года.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, и попал в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
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украина, москва, вашингтон (штат), еврокомиссия, евросоюз, в мире, россия
Украина, Москва, Вашингтон (штат), Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Россия
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России

NYT: ЕС обеспокоен тем, что компании могут захотеть покупать энергоносители РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У чиновников Евросоюза вызывает беспокойство то, что бизнес снова может начать закупать российские энергоносители, пишет The New York Times.
"Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители, особенно если боевые действия на Украине прекратятся и Москва углубит сближение с Вашингтоном", — говорится в статье.
В начале мая Еврокомиссия представила план, предусматривающий полный отказ от импорта российских энергоносителей к 2027 году. В июне она намерена официально предложить запретить все поставки как по новым договорам с российскими компаниями, так и по существующим спотовым контрактам. Вступить в силу запрет должен до конца года.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, и попал в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
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