https://ria.ru/20250605/kompanii-2021058597.html
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России - РИА Новости, 05.06.2025
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России
У чиновников Евросоюза вызывает беспокойство то, что бизнес снова может начать закупать российские энергоносители, пишет The New York Times. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:09:00+03:00
2025-06-05T12:09:00+03:00
2025-06-05T12:42:00+03:00
украина
москва
вашингтон (штат)
еврокомиссия
евросоюз
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:155:3089:1893_1920x0_80_0_0_39937e867a40f9dda8d1f5de0fb0b49d.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. У чиновников Евросоюза вызывает беспокойство то, что бизнес снова может начать закупать российские энергоносители, пишет The New York Times. "Европейские чиновники теперь, похоже, обеспокоены тем, что компании и политики могут вновь захотеть дешевые российские энергоносители, особенно если боевые действия на Украине прекратятся и Москва углубит сближение с Вашингтоном", — говорится в статье. В начале мая Еврокомиссия представила план, предусматривающий полный отказ от импорта российских энергоносителей к 2027 году. В июне она намерена официально предложить запретить все поставки как по новым договорам с российскими компаниями, так и по существующим спотовым контрактам. Вступить в силу запрет должен до конца года.В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки энергоресурсов, и попал в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
https://ria.ru/20250604/gaz-2020871795.html
украина
москва
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_242665464443140f332c3a7f7e9f8472.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, вашингтон (штат), еврокомиссия, евросоюз, в мире, россия
Украина, Москва, Вашингтон (штат), Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Россия
NYT: в ЕС обеспокоены тем, что компании могут начать покупать газ из России
NYT: ЕС обеспокоен тем, что компании могут захотеть покупать энергоносители РФ