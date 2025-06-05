Ким Чен Ын заверил Шойгу в поддержке России по вопросу Украины
Лидер КНДР пообещал безусловную поддержку России в ситуации на Украине
© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи. 4 июня 2025
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи. 4 июня 2025
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно поддерживать" РФ в ситуации на Украине и по другим вопросам, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее в пресс-службе аппарата СБ РФ сообщили, что Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили, среди прочего, перспективы восстановления Курской области.
"Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины, с ответственностью соблюдать статьи корейско-российского межгосударственного договора", - передает агентство.
По данным агентства, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и КНДР и взаимного сотрудничества в разных областях. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями двух стран по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке и подтверждено "полное совпадение позиций", передает агентство.
Согласно ЦТАК, Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия "и впредь будет непременно завоевывать победу" в области защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности.
Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту РФ Владимиру Путину, правительству, армии и народу России, добавляет ЦТАК.
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