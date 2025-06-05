https://ria.ru/20250605/kndr-2020997785.html

Ким Чен Ын заверил Шойгу в поддержке России по вопросу Украины

Ким Чен Ын заверил Шойгу в поддержке России по вопросу Украины - РИА Новости, 05.06.2025

Ким Чен Ын заверил Шойгу в поддержке России по вопросу Украины

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T04:01:00+03:00

2025-06-05T04:01:00+03:00

2025-06-05T09:36:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

украина

ким чен ын

сергей шойгу

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021021600_0:34:997:595_1920x0_80_0_0_a0a2a856d8332b878bb1857a7ccdbc67.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заверил, что северокорейское правительство и впредь будет "безусловно поддерживать" РФ в ситуации на Украине и по другим вопросам, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее в пресс-службе аппарата СБ РФ сообщили, что Шойгу в Пхеньяне провел переговоры с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, стороны обсудили, среди прочего, перспективы восстановления Курской области. "Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины, с ответственностью соблюдать статьи корейско-российского межгосударственного договора", - передает агентство. По данным агентства, на встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между РФ и КНДР и взаимного сотрудничества в разных областях. Кроме того, состоялся широкий обмен мнениями двух стран по развитию ситуации вокруг Украины и международной и региональной обстановке и подтверждено "полное совпадение позиций", передает агентство. Согласно ЦТАК, Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность, что Россия "и впредь будет непременно завоевывать победу" в области защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности. Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту РФ Владимиру Путину, правительству, армии и народу России, добавляет ЦТАК.

https://ria.ru/20250604/shoygu-2020950370.html

https://ria.ru/20250529/kndr-2019780170.html

россия

кндр (северная корея)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кндр (северная корея), украина, ким чен ын, сергей шойгу, владимир путин, в мире