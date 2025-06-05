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Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО - РИА Новости, 05.06.2025
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Белгородская область
 
18:09 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169353.html
Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО
Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО - РИА Новости, 05.06.2025
Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО
Депутаты Белгородской областной Думы повысили предельный размер доходов для получения ряда выплат, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:09:00+03:00
2025-06-05T18:09:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы повысили предельный размер доходов для получения ряда выплат, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. Он рассказал, что с июня 2024 года в регионе действует закон "О денежной выплате отдельным категориям граждан на территории Белгородской области". "С целью обеспечения возможности получения выплаты для большего числа граждан было принято решение повысить предельный размер доходов для многодетных семей и инвалидов I и II групп с 2-кратной величины прожиточного минимума до 2,5-кратной величины, а для иных категорий граждан – с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Он отметил, что семьи с детьми, страдающими орфанными заболеваниями, сохранят право на предоставление выплаты без ограничения по доходу. Также депутаты приняли законопроект, по которому появляется новая мера поддержки для военнослужащих и членов их семей. "За участниками специальной военной операции и членами их семей будет сохраняться право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях без учета доходов, полученных в связи с участием в спецоперации", – отметил Клепиков.
https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169063.html
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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО

Клепиков: депутаты облдумы увеличили предельный размер доходов для пособий

© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской областиПредседатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : пресс-служба областной думы Белгородской области
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы повысили предельный размер доходов для получения ряда выплат, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков.
Он рассказал, что с июня 2024 года в регионе действует закон "О денежной выплате отдельным категориям граждан на территории Белгородской области".
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"С целью обеспечения возможности получения выплаты для большего числа граждан было принято решение повысить предельный размер доходов для многодетных семей и инвалидов I и II групп с 2-кратной величины прожиточного минимума до 2,5-кратной величины, а для иных категорий граждан – с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Он отметил, что семьи с детьми, страдающими орфанными заболеваниями, сохранят право на предоставление выплаты без ограничения по доходу.
Также депутаты приняли законопроект, по которому появляется новая мера поддержки для военнослужащих и членов их семей.
"За участниками специальной военной операции и членами их семей будет сохраняться право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях без учета доходов, полученных в связи с участием в спецоперации", – отметил Клепиков.
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Белгородская областьЮрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)Белгородская областная Дума
 
 
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