https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169353.html
Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО
Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО - РИА Новости, 05.06.2025
Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО
Депутаты Белгородской областной Думы повысили предельный размер доходов для получения ряда выплат, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:09:00+03:00
2025-06-05T18:09:00+03:00
2025-06-05T18:09:00+03:00
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852476691_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_a4fba139c307844ea26e12323dc5b6d0.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы повысили предельный размер доходов для получения ряда выплат, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. Он рассказал, что с июня 2024 года в регионе действует закон "О денежной выплате отдельным категориям граждан на территории Белгородской области". "С целью обеспечения возможности получения выплаты для большего числа граждан было принято решение повысить предельный размер доходов для многодетных семей и инвалидов I и II групп с 2-кратной величины прожиточного минимума до 2,5-кратной величины, а для иных категорий граждан – с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Он отметил, что семьи с детьми, страдающими орфанными заболеваниями, сохранят право на предоставление выплаты без ограничения по доходу. Также депутаты приняли законопроект, по которому появляется новая мера поддержки для военнослужащих и членов их семей. "За участниками специальной военной операции и членами их семей будет сохраняться право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях без учета доходов, полученных в связи с участием в спецоперации", – отметил Клепиков.
https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169063.html
https://ria.ru/20250605/svo-2021059460.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852476691_98:0:1235:853_1920x0_80_0_0_fd8438ebb2289ad61a25b47f8da5528e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО
Клепиков: депутаты облдумы увеличили предельный размер доходов для пособий
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы повысили предельный размер доходов для получения ряда выплат, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков.
Он рассказал, что с июня 2024 года в регионе действует закон "О денежной выплате отдельным категориям граждан на территории Белгородской области".
"С целью обеспечения возможности получения выплаты для большего числа граждан было принято решение повысить предельный размер доходов для многодетных семей и инвалидов I и II групп с 2-кратной величины прожиточного минимума до 2,5-кратной величины, а для иных категорий граждан – с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Он отметил, что семьи с детьми, страдающими орфанными заболеваниями, сохранят право на предоставление выплаты без ограничения по доходу.
Также депутаты приняли законопроект, по которому появляется новая мера поддержки для военнослужащих и членов их семей.
"За участниками специальной военной операции и членами их семей будет сохраняться право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях без учета доходов, полученных в связи с участием в спецоперации", – отметил Клепиков.