https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169353.html

Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО

Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО - РИА Новости, 05.06.2025

Клепиков: облдума расширила меры поддержки жителей Белогорья и бойцов СВО

Депутаты Белгородской областной Думы повысили предельный размер доходов для получения ряда выплат, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:09:00+03:00

2025-06-05T18:09:00+03:00

2025-06-05T18:09:00+03:00

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы повысили предельный размер доходов для получения ряда выплат, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. Он рассказал, что с июня 2024 года в регионе действует закон "О денежной выплате отдельным категориям граждан на территории Белгородской области". "С целью обеспечения возможности получения выплаты для большего числа граждан было принято решение повысить предельный размер доходов для многодетных семей и инвалидов I и II групп с 2-кратной величины прожиточного минимума до 2,5-кратной величины, а для иных категорий граждан – с 1,5-кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Он отметил, что семьи с детьми, страдающими орфанными заболеваниями, сохранят право на предоставление выплаты без ограничения по доходу. Также депутаты приняли законопроект, по которому появляется новая мера поддержки для военнослужащих и членов их семей. "За участниками специальной военной операции и членами их семей будет сохраняться право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях без учета доходов, полученных в связи с участием в спецоперации", – отметил Клепиков.

https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169063.html

https://ria.ru/20250605/svo-2021059460.html

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юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума