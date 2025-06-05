https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169063.html
Клепиков: Белгородская облдума определила дату выборов нового созыва
Клепиков: Белгородская облдума определила дату выборов нового созыва - РИА Новости, 05.06.2025
Клепиков: Белгородская облдума определила дату выборов нового созыва
Белгородская областная Дума определила дату выборов нового созыва, они пройдут 14 сентября в единый день голосования, сообщил председатель регионального... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:08:00+03:00
2025-06-05T18:08:00+03:00
2025-06-05T18:08:00+03:00
белгородская область
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Белгородская областная Дума определила дату выборов нового созыва, они пройдут 14 сентября в единый день голосования, сообщил председатель регионального парламента Юрий Клепиков. Решение было принято на заседании облдумы, прошедшем в четверг. "В сентябре текущего года истекают полномочия Белгородской областной Думы седьмого созыва и входящих в ее состав депутатов. Одним из важных решений сегодняшнего заседания стало назначение даты выборов — они пройдут 14 сентября 2025 года в единый день голосования", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. В пресс-службе Белгородской областной Думы отметили, что на заседании было рассмотрено еще 26 вопросов повестки. Среди них – утверждение новой памятной даты Белгородской области – 3 мая (День открытия Памятника Победы — Звонница). "Звонница – одно из самых значимых мест на карте России. В наши дни территорию Прохоровского мемориала ежегодно посещают тысячи людей, желающих увидеть своими глазами место величайшего ратного подвига наших отцов и дедов", – отметил спикер облдумы.
https://ria.ru/20250605/svo-2021059460.html
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белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
Белгородская область, Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы)
Клепиков: Белгородская облдума определила дату выборов нового созыва
Клепиков: выборы в Белгородскую облдуму пройдут 14 сентября
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Белгородская областная Дума определила дату выборов нового созыва, они пройдут 14 сентября в единый день голосования, сообщил председатель регионального парламента Юрий Клепиков.
Решение было принято на заседании облдумы, прошедшем в четверг.
"В сентябре текущего года истекают полномочия Белгородской областной Думы седьмого созыва и входящих в ее состав депутатов. Одним из важных решений сегодняшнего заседания стало назначение даты выборов — они пройдут 14 сентября 2025 года в единый день голосования", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
В пресс-службе Белгородской областной Думы отметили, что на заседании было рассмотрено еще 26 вопросов повестки. Среди них – утверждение новой памятной даты Белгородской области – 3 мая (День открытия Памятника Победы — Звонница).
"Звонница – одно из самых значимых мест на карте России. В наши дни территорию Прохоровского мемориала ежегодно посещают тысячи людей, желающих увидеть своими глазами место величайшего ратного подвига наших отцов и дедов", – отметил спикер облдумы.