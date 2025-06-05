https://ria.ru/20250605/klepikov-2021169063.html

Клепиков: Белгородская облдума определила дату выборов нового созыва

Клепиков: Белгородская облдума определила дату выборов нового созыва - РИА Новости, 05.06.2025

Клепиков: Белгородская облдума определила дату выборов нового созыва

Белгородская областная Дума определила дату выборов нового созыва, они пройдут 14 сентября в единый день голосования, сообщил председатель регионального... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:08:00+03:00

2025-06-05T18:08:00+03:00

2025-06-05T18:08:00+03:00

белгородская область

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882621794_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_662fd5c0f9d38605c9bfd548b8d56847.jpg

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Белгородская областная Дума определила дату выборов нового созыва, они пройдут 14 сентября в единый день голосования, сообщил председатель регионального парламента Юрий Клепиков. Решение было принято на заседании облдумы, прошедшем в четверг. "В сентябре текущего года истекают полномочия Белгородской областной Думы седьмого созыва и входящих в ее состав депутатов. Одним из важных решений сегодняшнего заседания стало назначение даты выборов — они пройдут 14 сентября 2025 года в единый день голосования", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. В пресс-службе Белгородской областной Думы отметили, что на заседании было рассмотрено еще 26 вопросов повестки. Среди них – утверждение новой памятной даты Белгородской области – 3 мая (День открытия Памятника Победы — Звонница). "Звонница – одно из самых значимых мест на карте России. В наши дни территорию Прохоровского мемориала ежегодно посещают тысячи людей, желающих увидеть своими глазами место величайшего ратного подвига наших отцов и дедов", – отметил спикер облдумы.

https://ria.ru/20250605/svo-2021059460.html

https://ria.ru/20250530/gladkov-2020069757.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)