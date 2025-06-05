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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины в четверг вечером, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:59:00+03:00
2025-06-05T17:59:00+03:00
2025-06-05T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще восьми регионах Украины в четверг вечером, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса на 17.57 мск, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще 8 областях Украины