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В Кремле назвали взрыв поезда в Брянской области терроризмом

В Кремле назвали взрыв поезда в Брянской области терроризмом - РИА Новости, 05.06.2025

В Кремле назвали взрыв поезда в Брянской области терроризмом

Именно киевским режимом был дан приказ о взрыве поезда в Брянской области, это терроризм на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:43:00+03:00

2025-06-05T12:43:00+03:00

2025-06-05T12:43:00+03:00

россия

брянская область

киев

дмитрий песков

владимир путин

александр богомаз

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Именно киевским режимом был дан приказ о взрыве поезда в Брянской области, это терроризм на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по международным нормам такие действия называются терроризмом. Глава государства подчеркнул, что опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. "Именно руководством (киевского - ред.) режима было осознанно дано указание, дана команда, приказ взорвать пассажирский поезд. Это не что иное, как терроризм на государственном уровне", - сказал Песков журналистам. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

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россия, брянская область, киев, дмитрий песков, владимир путин, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области