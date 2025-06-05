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В Кремле назвали взрыв поезда в Брянской области терроризмом
В Кремле назвали взрыв поезда в Брянской области терроризмом - РИА Новости, 05.06.2025
В Кремле назвали взрыв поезда в Брянской области терроризмом
Именно киевским режимом был дан приказ о взрыве поезда в Брянской области, это терроризм на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:43:00+03:00
2025-06-05T12:43:00+03:00
2025-06-05T12:43:00+03:00
россия
брянская область
киев
дмитрий песков
владимир путин
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Именно киевским режимом был дан приказ о взрыве поезда в Брянской области, это терроризм на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по международным нормам такие действия называются терроризмом. Глава государства подчеркнул, что опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. "Именно руководством (киевского - ред.) режима было осознанно дано указание, дана команда, приказ взорвать пассажирский поезд. Это не что иное, как терроризм на государственном уровне", - сказал Песков журналистам. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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россия, брянская область, киев, дмитрий песков, владимир путин, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области
Россия, Брянская область, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Кремле назвали взрыв поезда в Брянской области терроризмом
Песков назвал приказ о взрыве поезда в Брянской области террором
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Именно киевским режимом был дан приказ о взрыве поезда в Брянской области, это терроризм на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции назвал произошедшее в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским лицам, отметив, что по международным нормам такие действия называются терроризмом. Глава государства подчеркнул, что опасения России в том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским.
"Именно руководством (киевского - ред.) режима было осознанно дано указание, дана команда, приказ взорвать пассажирский поезд. Это не что иное, как терроризм на государственном уровне", - сказал Песков журналистам.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.