https://ria.ru/20250605/kiberchempionat-2021068559.html

Команда из Белоруссии победила на киберчемпионате по ИБ

Команда из Белоруссии победила на киберчемпионате по ИБ - РИА Новости, 05.06.2025

Команда из Белоруссии победила на киберчемпионате по ИБ

Белорусская команда стала победителем кубка IV Международного киберчемпионата по информационной безопасности, сообщает пресс-служба ГК "Солар", выступившей... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:33:00+03:00

2025-06-05T13:33:00+03:00

2025-06-05T13:33:00+03:00

россия

белоруссия

гк «солар» (ранее "ртк-солар")

кибербезопасность

кибербезопасность

технологии

лаборатория касперского

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Белорусская команда стала победителем кубка IV Международного киберчемпионата по информационной безопасности, сообщает пресс-служба ГК "Солар", выступившей организатором турнира.Киберчемпионат состоялся при поддержке Минцифры России, МИД РФ и Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Технологическим партнером киберчемпионата выступила "Лаборатория Касперского".Финал турнира в формате Defence Challenge прошел в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. В заключительном этапе за победу сражались команды из России, Белоруссии и Вьетнама, ранее успешно прошедшие отборочный CTF-этап. Всего в киберчемпионате участвовали 117 команд из 26 стран мира.В церемонии награждения победителей представил заместитель главы Минцифры России Александр Шойтов. Он отметил, что в 2025 году киберчемпионат вышел на новый уровень. На чемпионате удалось отработать практические навыки взаимодействия специалистов в области информационной безопасности в условиях высокой конкуренции. Шойтов подчеркнул, что после турнира специалисты по кибербезопасности из разных стран смогут внедрить в практику новый опыт и новые техники противостояния."Успешное проведение киберчемпионата на ЦИПР-2025 – результат слаженной работы специалистов в интересах укрепления сотрудничества с нашими зарубежными партнерами в сфере международной информационной безопасности. Учения внесли весомый практический вклад в усилия России по наращиванию потенциала развивающихся стран в области отражения компьютерных угроз", — подчеркнул директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.В 2025 году в соревнованиях приняли участие команды из России, стран СНГ, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Впервые на чемпионате выступили команды из Мексики, Кубы и Венесуэлы. Важным для обмена опытом между участниками стало и присутствие команд из "цифровых" государств Юго-Восточной и Центральной Азии — Индии, Таиланда, Малайзии и Вьетнама."Мы отметили фантастический рост интереса к киберчемпионату со стороны иностранных участников, число команд за год выросло почти в три раза — с 40 до 117. Раньше доминирующую роль играли российские киберзащитники, и мы сомневались, смогут ли иностранные участники пробиться в „десятку“. В 2025 году было много команд-открытий из ОАЭ, Мексики, Танзании, Вьетнама, которые проявили себя на голову выше соперников. Результаты киберчемпионата демонстрируют международное признание российской экспертизы в кибербезопасности", – прокомментировал генеральный директор ГК "Солар" Игорь Ляпунов.В финале киберчемпионата "Солар" обострил конкуренцию между командами. Так, в логику соревнований на платформе Solar CyberMir были заложены сценарии наиболее распространенных и опасных типов киберугроз, зафиксированные экспертами центра противодействия кибератакам Solar JSOC с декабря 2024 года по май 2025 года. Таким образом, финалисты смогли проверить себя на прочность в условиях, которые отражают актуальный российский и международный киберландшафт и проверить свои навыки в условиях, максимально приближенным к самым сложным вызовам для киберзащитников.Команда победителей набрала 6,149 баллов за эффективную защиту инфраструктуры, став абсолютным лидером чемпионата. Белорусские киберзащитники быстрее всех изучили защищаемую инфраструктуру, настроили средства защиты и устранили уязвимости в сервисах и продемонстрировали высокий уровень командного взаимодействия. Это позволило им дольше всех успешно противостоять атакам. Второе и третье места в финале завоевали команда из России (5,588 очков) и киберзащитники из Вьетнама (5,280 очков).Как отмечают организаторы киберчемпионата, настоящим открытием турнира стала команда первокурсников одного из российских университетов, которые на CTF-этапе обошли команды профессионалов с большим опытом. По итогам турнира, Россия заняла второе место, поддерживая интригу вплоть до финишной прямой.Команда, завоевавшая бронзу, произвела фурор по итогам CTF-этапа, набрав свыше 7200 очков, и лидировала в зачете турнира с большим отрывом от соперников. Азиатские киберзащитники достойно продемонстрировали свои компетенции в двух этапах, но уступили обладателям золота и серебра лишь из-за нехватки опыта в классическом противостоянии оборонительной и наступательной кибербезопасности. По оценке "Солара", этот пример демонстрирует необходимость регулярного тестирования навыков в различных форматах, чтобы оценить уровень команды в условиях реальных кибератак.Вице-президент "Лаборатории Касперского" по развитию бизнеса в России и странах СНГ Анна Кулашова отметила, что возможность отработать навыки реагирования на кибератаку, используя знания и технологические средства защиты, помогает командам увидеть свои сильные стороны и области для дальнейшего профессионального развития.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, белоруссия, гк «солар» (ранее "ртк-солар"), кибербезопасность, технологии, лаборатория касперского