https://ria.ru/20250605/khotsenko-2021146033.html

Хоценко открыл всероссийский семинар по вопросам молодежной политики

Хоценко открыл всероссийский семинар по вопросам молодежной политики - РИА Новости, 05.06.2025

Хоценко открыл всероссийский семинар по вопросам молодежной политики

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров открыли в Омске всероссийский семинар-совещание РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:19:00+03:00

2025-06-05T17:19:00+03:00

2025-06-05T17:29:00+03:00

омская область

омск

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виталий хоценко

омская область

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ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров открыли в Омске всероссийский семинар-совещание по вопросам молодежной политики, сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона. Омск, получивший в 2025 году почетный статус Молодежной столицы России, выступил организатором события и примером системной работы по развитию молодежной среды, поддержке инициатив и формированию патриотических ценностей. Семинар объединил в Омске представителей региональных министерств и ведомств, экспертов в сфере молодежной политики, руководителей общественных организаций и председателей первичных отделений "Движения первых". Участники в течение трех дней обсудят актуальные вопросы и задачи трансформации молодежной политики, методы работы с молодежью, вопросы профилактики негативных явлений и меры поддержки. В программе групповые сессии, тематические дискуссии, а также разработка и защита совместных проектов. Участников семинара-совещания поприветствовал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" к 2030 году нам будет необходимо увеличить до 75% долю молодых людей, которые участвуют в профессиональных и творческих проектах и программах, и до 85% — число ребят, верящих в возможности самореализации в России, вовлечь в добровольческую и общественную деятельность не менее 45% молодежи. Командная работа — залог успешного достижения национальной цели, поставленной президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — создание условий для развития талантов молодого поколения, воспитание патриотичных социально ответственных граждан. Именно от наших общих усилий во многом зависят возможности и перспективы молодёжи в каждом уголке России", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко. Также участников поприветствовали губернатор Виталий Хоценко и руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров. "Уверен, что обмен опытом и совместная работа на семинаре помогут сформировать новые, действенные подходы к воспитанию активных, ответственных и сильных граждан страны", - сказал Виталий Хоценко. С докладом "Молодёжная политика 2025-2030 годы" выступил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. "Мы видим, что сейчас работа с молодежью – это не отдельные события или мероприятия, это большая системная работа. Основной показатель эффективности этой деятельности – это увеличение доли молодёжи, верящей в возможности реализации в нашей стране. Воспитание – общая задача семьи, педагогов и наставников. Проводников смыслов, которые транслируют наши ценности. Мы объединили в Омске – Молодежной столице России – всех акторов молодёжной политики со всей страны для того, чтобы определить цели и задачи, которые стоят перед нами для достижения всех показателей", – отметил Григорий Гуров. Семинар станет важным шагом в выстраивании эффективной модели молодежной политики будущего.

https://ria.ru/20250602/omsk-2020433601.html

https://ria.ru/20250530/khotsenko-2019960605.html

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омск, россия, виталий хоценко, омская область