https://ria.ru/20250605/khischenie-2021083558.html

Директора фирмы в Алтайском крае обвинили в хищении при ремонте в школе

Директора фирмы в Алтайском крае обвинили в хищении при ремонте в школе - РИА Новости, 05.06.2025

Директора фирмы в Алтайском крае обвинили в хищении при ремонте в школе

Директора коммерческой фирмы в Алтайском крае обвиняют в хищении денег при ремонте крыши сельской школы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:27:00+03:00

2025-06-05T13:27:00+03:00

2025-06-05T13:27:00+03:00

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КЕМЕРОВО, 5 июн – РИА Новости. Директора коммерческой фирмы в Алтайском крае обвиняют в хищении денег при ремонте крыши сельской школы, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Следователем Бийского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Алтайскому краю предъявлено обвинение директору общества с ограниченной ответственностью в совершении преступлений по ч. 4 cт. 159 УK PΦ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение крупного ущерба). "По данным следствия, в сентябре 2024 года руководство коммерческой организации заключило контракт на выполнение работ по реконструкции крыши здания МБОУ "Советская СОШ" стоимостью более 39 миллионов рублей. Получив авансовый платеж, подрядчик, создавая видимость исполнения условий контракта, выполнил работы по реконструкции крыши школы лишь на 30%, при этом неоднократно продлевая сроки. Таким образом обвиняемый похитил свыше 14 миллионов рублей, выделенных в качестве аванса из бюджета региона, распорядившись ими по своему усмотрению", – сообщает ведомство. Кроме того, бизнесмен нарушил правила безопасности при ведении строительных работ, что повлекло причинение крупного ущерба. "Так, подрядчик осуществил разборку и демонтаж всей крыши, не предприняв меры по защите открытых участков кровли пленочным полимерным материалом. В результате произошло затопление здания школы дождевыми водами, что привело к повреждению электрики, слаботочной системы и отделочных слоев стен. Причиненный ущерб составил не менее 13 миллионов рублей", – уточняется в релизе. Отмечается, что фигурант арестован.

https://ria.ru/20250604/khischenie-2020910066.html

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