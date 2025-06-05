https://ria.ru/20250605/khinshteyn-2021096640.html

Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области

Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области - РИА Новости, 05.06.2025

Хинштейн оценил ситуацию с коррупцией в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ситуацию с коррупцией в регионе "чрезвычайной", а также заявил о намерении бороться с ней... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:18:00+03:00

2025-06-05T14:18:00+03:00

2025-06-05T14:18:00+03:00

курская область

александр хинштейн

курская областная дума

россия

происшествия

коррупция

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КУРСК, 5 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал ситуацию с коррупцией в регионе "чрезвычайной", а также заявил о намерении бороться с ней "решительным образом". Хинштейн в четверг принял участие в расширенном заседании Курской областной думы, где огласил отчёт о результатах деятельности правительства региона за полгода работы. "По поводу коррупции... Я в отчёте не стал касаться этой темы, хотя считаю эту тему одной из ключевых, важнейших. Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит... а сидит", - заявил Хинштейн в ходе заключительного слова. Он добавил, что с коррупцией планирует бороться при поддержке депутатского корпуса. "И то, что за эти полгода я вижу, то, что вы видите, надеюсь, в своей работе... говорит, конечно, о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. И это вижу я по многочисленным обращениям со стороны граждан, наших жителей. Самым решительным образом намерены с этим бороться и привлекать к этому все здоровые силы, в первую очередь, конечно же, депутатский корпус", - добавил Хинштейн. Мещанский суд Москвы в апреле 2025 года арестовал экс-главу региона Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Смирнов и его Дедов, по версии следствия, организовали хищение бюджетных средств - миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе.

https://ria.ru/20250512/chinovniki-2016487044.html

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курская область, александр хинштейн, курская областная дума, россия, происшествия, коррупция