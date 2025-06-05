https://ria.ru/20250605/kanada-2020993720.html

Умер первый канадский астронавт Марк Гарно

Умер первый канадский астронавт Марк Гарно - РИА Новости, 05.06.2025

Умер первый канадский астронавт Марк Гарно

Канадский астронавт и экс-министр транспорта Марк Гарно, ставший первым канадцем, побывавшим в космосе, скончался в возрасте 76 лет после непродолжительной... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T02:14:00+03:00

2025-06-05T02:14:00+03:00

2025-06-05T02:14:00+03:00

канада

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Канадский астронавт и экс-министр транспорта Марк Гарно, ставший первым канадцем, побывавшим в космосе, скончался в возрасте 76 лет после непродолжительной болезни, сообщила его супруга Пэм, чьи слова приводит телеканал CTV. "С чувством глубокой печали я сообщаю о кончине моего супруга Марка Гарно. Марк встретил свои последние дни с той же силой, ясностью и изяществом, которые определяли его жизнь. Он скончался мирно, окруженный любовью членов его семьи... Мы хотели бы выразить нашу сердечную благодарность за поток поддержки, заботы и добрых слов, которые мы получили за последние несколько дней. Мы особенно благодарны медицинской команде, которая оказала такой преданный и сострадательный уход во время его короткой болезни", - приводит текст заявления Пэм Гарно. С 2001 по 2005 год Гарно возглавлял канадское космическое агентство. Позднее он ушел в политику и в 2015-2021 годах занимал пост министра транспорта Канады. В 2021 году он несколько месяцев возглавлял канадский МИД.

канада

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада