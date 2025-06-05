Умер первый канадский астронавт Марк Гарно
Первый канадский астронавт Марк Гарно умер в возрасте 76 лет
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Марк Гарно (в центре). Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Канадский астронавт и экс-министр транспорта Марк Гарно, ставший первым канадцем, побывавшим в космосе, скончался в возрасте 76 лет после непродолжительной болезни, сообщила его супруга Пэм, чьи слова приводит телеканал CTV.
"С чувством глубокой печали я сообщаю о кончине моего супруга Марка Гарно. Марк встретил свои последние дни с той же силой, ясностью и изяществом, которые определяли его жизнь. Он скончался мирно, окруженный любовью членов его семьи... Мы хотели бы выразить нашу сердечную благодарность за поток поддержки, заботы и добрых слов, которые мы получили за последние несколько дней. Мы особенно благодарны медицинской команде, которая оказала такой преданный и сострадательный уход во время его короткой болезни", - приводит текст заявления Пэм Гарно.
С 2001 по 2005 год Гарно возглавлял канадское космическое агентство. Позднее он ушел в политику и в 2015-2021 годах занимал пост министра транспорта Канады. В 2021 году он несколько месяцев возглавлял канадский МИД.