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Умер первый канадский астронавт Марк Гарно - РИА Новости, 05.06.2025
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02:14 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/kanada-2020993720.html
Умер первый канадский астронавт Марк Гарно
Умер первый канадский астронавт Марк Гарно - РИА Новости, 05.06.2025
Умер первый канадский астронавт Марк Гарно
Канадский астронавт и экс-министр транспорта Марк Гарно, ставший первым канадцем, побывавшим в космосе, скончался в возрасте 76 лет после непродолжительной... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:14:00+03:00
2025-06-05T02:14:00+03:00
канада
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Канадский астронавт и экс-министр транспорта Марк Гарно, ставший первым канадцем, побывавшим в космосе, скончался в возрасте 76 лет после непродолжительной болезни, сообщила его супруга Пэм, чьи слова приводит телеканал CTV. "С чувством глубокой печали я сообщаю о кончине моего супруга Марка Гарно. Марк встретил свои последние дни с той же силой, ясностью и изяществом, которые определяли его жизнь. Он скончался мирно, окруженный любовью членов его семьи... Мы хотели бы выразить нашу сердечную благодарность за поток поддержки, заботы и добрых слов, которые мы получили за последние несколько дней. Мы особенно благодарны медицинской команде, которая оказала такой преданный и сострадательный уход во время его короткой болезни", - приводит текст заявления Пэм Гарно. С 2001 по 2005 год Гарно возглавлял канадское космическое агентство. Позднее он ушел в политику и в 2015-2021 годах занимал пост министра транспорта Канады. В 2021 году он несколько месяцев возглавлял канадский МИД.
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канада
Канада
Умер первый канадский астронавт Марк Гарно

Первый канадский астронавт Марк Гарно умер в возрасте 76 лет

© МИД РФ | Перейти в медиабанкМарк Гарно (в центре)
Марк Гарно (в центре) - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© МИД РФ
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Марк Гарно (в центре). Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Канадский астронавт и экс-министр транспорта Марк Гарно, ставший первым канадцем, побывавшим в космосе, скончался в возрасте 76 лет после непродолжительной болезни, сообщила его супруга Пэм, чьи слова приводит телеканал CTV.
"С чувством глубокой печали я сообщаю о кончине моего супруга Марка Гарно. Марк встретил свои последние дни с той же силой, ясностью и изяществом, которые определяли его жизнь. Он скончался мирно, окруженный любовью членов его семьи... Мы хотели бы выразить нашу сердечную благодарность за поток поддержки, заботы и добрых слов, которые мы получили за последние несколько дней. Мы особенно благодарны медицинской команде, которая оказала такой преданный и сострадательный уход во время его короткой болезни", - приводит текст заявления Пэм Гарно.
С 2001 по 2005 год Гарно возглавлял канадское космическое агентство. Позднее он ушел в политику и в 2015-2021 годах занимал пост министра транспорта Канады. В 2021 году он несколько месяцев возглавлял канадский МИД.
 
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