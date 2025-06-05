Ягудин: забег звезд на Неделе легкой атлетики - особенная история
Алексей Ягудин назвал забег звезд на Неделе легкой атлетики особенным событием
Алексей Ягудин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин назвал забег звезд в рамках Недели легкой атлетики, в котором он примет участие, совершенно особенным событием.
Неделя легкой атлетики пройдет с 6 по 10 июня, организатором мероприятия выступает Департамент спорта Москвы совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Соревнования пройдут на трех площадках и откроются в пятницу на Никольской улице, где пройдут в том числе забеги с участием звезд, среди которых, помимо Ягудина, будут фигуристки Евгения Медведева, Анна Щербакова и другие спортсмены. Церемонию открытия проведет комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, музыкальным хедлайнером выступит певец SHAMAN. В число легкоатлетов, которые примут участие в забеге на Никольской, вошли: чемпионка России Кристина Макаренко, трехкратный чемпион России Ярослав Ткалич, чемпионка Европы белоруска Эльвира Граборенко. Вход для зрителей в течение всех дней мероприятия будет бесплатным.
"Я очень счастлив присоединиться к такому масштабному спортивному празднику и попробовать себя в роли легкоатлета, еще и в самом центре столицы. Признаюсь, прежде я бегал по московским улицам разве что на съемках, но предстоящий забег на Никольской - совершенно особенная история. Приглашаю всех насладиться этим зрелищем и поддержать меня, так как соперники ожидаются серьезные", - рассказал Ягудин.
В воскресенье на территории Южного спортивного центра "Лужников" в рамках Недели легкой атлетики пройдет Мемориал братьев Знаменских. В соревнованиях примут участие 150 атлетов, среди которых Артем Макаренко (бег на 110 м с барьерами), Екатерина Конева (тройной прыжок), Данил Лысенко, Илья Иванюк, Мария Кочанова, Наталья Спиридонова (прыжки в высоту), Эльвира Граборенко (бег на 100 м с барьерами), Полина Кнороз, Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Максим Афонин, белоруска Алена Дубицкая (толкание ядра), Кристина Макаренко (бег на 100 м), Полина Ткалич (бег на 400 м), Владимир Никитин (бег на средние и длинные дистанции), Эмилия Тангара и Федор Иванов (бег на 400 м с барьерами).
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