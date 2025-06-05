https://ria.ru/20250605/izrail-2021203557.html

Израиль не ударит по ядерным объектам Ирана без отмашки Трампа, пишут СМИ

Израиль не ударит по ядерным объектам Ирана без отмашки Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025

Израиль не ударит по ядерным объектам Ирана без отмашки Трампа, пишут СМИ

Израиль заверил Вашингтон, что не нанесет удара по ядерным объектам Ирана, если президент США Дональд Трамп не даст сигнал о провале переговоров с Тегераном,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-05T23:57:00+03:00

2025-06-05T23:57:00+03:00

2025-06-06T00:06:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Израиль заверил Вашингтон, что не нанесет удара по ядерным объектам Ирана, если президент США Дональд Трамп не даст сигнал о провале переговоров с Тегераном, сообщает издание Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.По словам источников, Израиль передал свою позицию во время визита в Вашингтон на прошлой неделе министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, директора Моссада Давида Барнеа и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби."Мы успокоили американцев и сказали им, что нет смысла наносить удар, если можно найти хорошее дипломатическое решение. Поэтому мы дадим ему шанс и подождем с любыми военными действиями, пока не станет ясно, что переговоры исчерпаны и посланник Белого дома Стив Уиткофф сдался", — сказал источник.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.

https://ria.ru/20250521/izrail-2018151234.html

https://ria.ru/20250428/iran-2013787557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, стив уиткофф, моссад, аббас аракчи