Израиль не ударит по ядерным объектам Ирана без отмашки Трампа, пишут СМИ
Axios: Израиль заверил, что не ударит по Ирану, пока Трамп не даст сигнал
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Израиль заверил Вашингтон, что не нанесет удара по ядерным объектам Ирана, если президент США Дональд Трамп не даст сигнал о провале переговоров с Тегераном, сообщает издание Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.
"Мы успокоили американцев и сказали им, что нет смысла наносить удар, если можно найти хорошее дипломатическое решение. Поэтому мы дадим ему шанс и подождем с любыми военными действиями, пока не станет ясно, что переговоры исчерпаны и посланник Белого дома Стив Уиткофф сдался", — сказал источник.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
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