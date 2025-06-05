Рейтинг@Mail.ru
Израиль не ударит по ядерным объектам Ирана без отмашки Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 05.06.2025 (обновлено: 00:06 06.06.2025)
https://ria.ru/20250605/izrail-2021203557.html
Израиль не ударит по ядерным объектам Ирана без отмашки Трампа, пишут СМИ
Израиль не ударит по ядерным объектам Ирана без отмашки Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 06.06.2025
Израиль не ударит по ядерным объектам Ирана без отмашки Трампа, пишут СМИ
Израиль заверил Вашингтон, что не нанесет удара по ядерным объектам Ирана, если президент США Дональд Трамп не даст сигнал о провале переговоров с Тегераном,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-05T23:57:00+03:00
2025-06-06T00:06:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
стив уиткофф
моссад
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:472:3000:2160_1920x0_80_0_0_2cb51ea8fb65eaf380f9dfb799e5851f.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Израиль заверил Вашингтон, что не нанесет удара по ядерным объектам Ирана, если президент США Дональд Трамп не даст сигнал о провале переговоров с Тегераном, сообщает издание Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.По словам источников, Израиль передал свою позицию во время визита в Вашингтон на прошлой неделе министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, директора Моссада Давида Барнеа и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби."Мы успокоили американцев и сказали им, что нет смысла наносить удар, если можно найти хорошее дипломатическое решение. Поэтому мы дадим ему шанс и подождем с любыми военными действиями, пока не станет ясно, что переговоры исчерпаны и посланник Белого дома Стив Уиткофф сдался", — сказал источник.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
https://ria.ru/20250521/izrail-2018151234.html
https://ria.ru/20250428/iran-2013787557.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:27:3000:2277_1920x0_80_0_0_927ce38a726cc67ad05b511668611369.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, стив уиткофф, моссад, аббас аракчи
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Моссад, Аббас Аракчи
Израиль не ударит по ядерным объектам Ирана без отмашки Трампа, пишут СМИ

Axios: Израиль заверил, что не ударит по Ирану, пока Трамп не даст сигнал

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Израиль заверил Вашингтон, что не нанесет удара по ядерным объектам Ирана, если президент США Дональд Трамп не даст сигнал о провале переговоров с Тегераном, сообщает издание Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.
По словам источников, Израиль передал свою позицию во время визита в Вашингтон на прошлой неделе министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, директора Моссада Давида Барнеа и советника по национальной безопасности Цахи Ханегби.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана, сообщили СМИ
21 мая, 01:43
"Мы успокоили американцев и сказали им, что нет смысла наносить удар, если можно найти хорошее дипломатическое решение. Поэтому мы дадим ему шанс и подождем с любыми военными действиями, пока не станет ясно, что переговоры исчерпаны и посланник Белого дома Стив Уиткофф сдался", — сказал источник.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Глава МИД Ирана обвинил Израиль в расшатывании переговоров с США
28 апреля, 11:14
 
В миреИзраильИранСШАДональд ТрампСтив УиткоффМоссадАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала