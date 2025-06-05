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Израиль заявил об атаках на цели "Хезболлы" в пригороде Бейрута - РИА Новости, 05.06.2025
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22:26 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/izrail-2021194884.html
Израиль заявил об атаках на цели "Хезболлы" в пригороде Бейрута
Израиль заявил об атаках на цели "Хезболлы" в пригороде Бейрута - РИА Новости, 05.06.2025
Израиль заявил об атаках на цели "Хезболлы" в пригороде Бейрута
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в эти минуты наносит удары по целям воздушного подразделения движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:26:00+03:00
2025-06-05T22:26:00+03:00
в мире
израиль
бейрут
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в эти минуты наносит удары по целям воздушного подразделения движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии. "В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам воздушного подразделения "Хезболлах" в Дахии, Бейрут", - говорится в сообщении. В четверг вечером армия Израиля объявила, что в ближайшее время нанесет удар по подземным цехам подразделения движения "Хезболлах", производящим беспилотники в южном пригороде ливанской столицы.
https://ria.ru/20250605/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал), ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль заявил об атаках на цели "Хезболлы" в пригороде Бейрута

ЦАХАЛ атакует цели воздушного подразделения "Хезболлы" в пригороде Бейрута

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в эти минуты наносит удары по целям воздушного подразделения движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии.
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам воздушного подразделения "Хезболлах" в Дахии, Бейрут", - говорится в сообщении.
В четверг вечером армия Израиля объявила, что в ближайшее время нанесет удар по подземным цехам подразделения движения "Хезболлах", производящим беспилотники в южном пригороде ливанской столицы.
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В миреИзраильБейрутХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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