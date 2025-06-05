https://ria.ru/20250605/izrail-2021194884.html

Израиль заявил об атаках на цели "Хезболлы" в пригороде Бейрута

Израиль заявил об атаках на цели "Хезболлы" в пригороде Бейрута - РИА Новости, 05.06.2025

Израиль заявил об атаках на цели "Хезболлы" в пригороде Бейрута

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в эти минуты наносит удары по целям воздушного подразделения движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T22:26:00+03:00

2025-06-05T22:26:00+03:00

2025-06-05T22:26:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в эти минуты наносит удары по целям воздушного подразделения движения "Хезболлах" в южном пригороде Бейрута Дахии. "В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам воздушного подразделения "Хезболлах" в Дахии, Бейрут", - говорится в сообщении. В четверг вечером армия Израиля объявила, что в ближайшее время нанесет удар по подземным цехам подразделения движения "Хезболлах", производящим беспилотники в южном пригороде ливанской столицы.

https://ria.ru/20250605/konflikt-1915630213.html

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