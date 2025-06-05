https://ria.ru/20250605/izrail-2021194108.html

Израиль ударил по пригороду Бейрута

Израиль ударил по пригороду Бейрута - РИА Новости, 05.06.2025

Израиль ударил по пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли массированный удар по густонаселенным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T22:15:00+03:00

2025-06-05T22:15:00+03:00

2025-06-05T23:21:00+03:00

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БЕЙРУТ, 5 июн — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли массированный удар по густонаселенным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Под обстрел попали не менее двух многоэтажных жилых домов. Звуки взрывов были слышны практически во всех районах города. Атакам боевой авиации предшествовали девять ударов беспилотников.В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что в эти минуты поражает цели воздушного подразделения движения "Хезболла" в южном пригороде Бейрута Дахии.Продолжающаяся атака Израиля стала самой сильной с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в конце ноября прошлого года. Согласно договоренностям, ЦАХАЛ должна была вывести свои подразделения к 26 января, но этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные.Соглашение о прекращении огня было достигнуто после более чем года боев, начавшихся в октябре 2023-го, когда "Хезболла" активизировала фронт в поддержку сектора Газа. Впоследствии срок вывода израильских войск продлили до 18 февраля. Несмотря на формальное перемирие, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута. Еврейское государство заявляет, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности.

https://ria.ru/20250531/livan-2020115887.html

https://ria.ru/20250605/konflikt-1915630213.html

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в мире, бейрут, хезболла, израиль, армия обороны израиля (цахал), ливан