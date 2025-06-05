Израиль ударил по пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли массированный удар по южному пригороду Бейрута
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 июн — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли массированный удар по густонаселенным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Под обстрел попали не менее двух многоэтажных жилых домов. Звуки взрывов были слышны практически во всех районах города. Атакам боевой авиации предшествовали девять ударов беспилотников.
Ранее в четверг жители южного пригорода Бейрута стали массово покидать дома. Поводом стало предупреждение арабоязычного представителя израильской армии Авихая Адраи о намерении ВВС нанести удары по объектам "Хезболлы".
Продолжающаяся атака Израиля стала самой сильной с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в конце ноября прошлого года. Согласно договоренностям, ЦАХАЛ должна была вывести свои подразделения к 26 января, но этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные.
Соглашение о прекращении огня было достигнуто после более чем года боев, начавшихся в октябре 2023-го, когда "Хезболла" активизировала фронт в поддержку сектора Газа. Впоследствии срок вывода израильских войск продлили до 18 февраля. Несмотря на формальное перемирие, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута. Еврейское государство заявляет, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности.