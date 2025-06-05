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Израиль ударил по пригороду Бейрута - РИА Новости, 05.06.2025
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22:15 05.06.2025 (обновлено: 23:21 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/izrail-2021194108.html
Израиль ударил по пригороду Бейрута
Израиль ударил по пригороду Бейрута - РИА Новости, 05.06.2025
Израиль ударил по пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли массированный удар по густонаселенным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T22:15:00+03:00
2025-06-05T23:21:00+03:00
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БЕЙРУТ, 5 июн — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли массированный удар по густонаселенным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Под обстрел попали не менее двух многоэтажных жилых домов. Звуки взрывов были слышны практически во всех районах города. Атакам боевой авиации предшествовали девять ударов беспилотников.В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что в эти минуты поражает цели воздушного подразделения движения "Хезболла" в южном пригороде Бейрута Дахии.Продолжающаяся атака Израиля стала самой сильной с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в конце ноября прошлого года. Согласно договоренностям, ЦАХАЛ должна была вывести свои подразделения к 26 января, но этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные.Соглашение о прекращении огня было достигнуто после более чем года боев, начавшихся в октябре 2023-го, когда "Хезболла" активизировала фронт в поддержку сектора Газа. Впоследствии срок вывода израильских войск продлили до 18 февраля. Несмотря на формальное перемирие, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута. Еврейское государство заявляет, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности.
https://ria.ru/20250531/livan-2020115887.html
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в мире, бейрут, хезболла, израиль, армия обороны израиля (цахал), ливан
В мире, Бейрут, Хезболла, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ливан
Израиль ударил по пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли массированный удар по южному пригороду Бейрута

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 июн — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли массированный удар по густонаселенным районам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Под обстрел попали не менее двух многоэтажных жилых домов. Звуки взрывов были слышны практически во всех районах города. Атакам боевой авиации предшествовали девять ударов беспилотников.
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В свою очередь, ЦАХАЛ заявила, что в эти минуты поражает цели воздушного подразделения движения "Хезболла" в южном пригороде Бейрута Дахии.

Ранее в четверг жители южного пригорода Бейрута стали массово покидать дома. Поводом стало предупреждение арабоязычного представителя израильской армии Авихая Адраи о намерении ВВС нанести удары по объектам "Хезболлы".

Продолжающаяся атака Израиля стала самой сильной с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в конце ноября прошлого года. Согласно договоренностям, ЦАХАЛ должна была вывести свои подразделения к 26 января, но этого не произошло. На пяти позициях вдоль границы на ливанской территории по-прежнему остаются израильские военные.
Соглашение о прекращении огня было достигнуто после более чем года боев, начавшихся в октябре 2023-го, когда "Хезболла" активизировала фронт в поддержку сектора Газа. Впоследствии срок вывода израильских войск продлили до 18 февраля. Несмотря на формальное перемирие, ЦАХАЛ регулярно наносит удары по разным районам Ливана, включая пригород Бейрута. Еврейское государство заявляет, что таким образом устраняет угрозы собственной безопасности.
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