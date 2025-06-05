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В Италии тело молдавского рабочего кремировали по ошибке - РИА Новости, 05.06.2025
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19:05 05.06.2025 (обновлено: 19:14 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/italija-2021178644.html
В Италии тело молдавского рабочего кремировали по ошибке
В Италии тело молдавского рабочего кремировали по ошибке - РИА Новости, 05.06.2025
В Италии тело молдавского рабочего кремировали по ошибке
Сотрудники морга в итальянском Турине перепутали умерших и по ошибке отправили на кремацию тело 56-летнего рабочего из Молдавии, пишет в четверг газета Stampa. РИА Новости, 05.06.2025
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РИМ, 5 июн – РИА Новости. Сотрудники морга в итальянском Турине перепутали умерших и по ошибке отправили на кремацию тело 56-летнего рабочего из Молдавии, пишет в четверг газета Stampa. Трагическое недоразумение произошло в ноябре 2023 года, но предметом юридического разбирательства стал только сейчас. Тогда двое сыновей мужчины приехали за телом отца за две тысячи километров, чтобы увезти его на родину, и обнаружили пропажу. Как выяснилось, прах рабочего развеяла другая семья, не имевшая представления о случившемся. Виновниками стали две сотрудницы морга, которые должны были передать на кремацию тело некого румына, оказавшегося соседом молдаванина по последнему пристанищу. Заметив фатальную ошибку, они уведомили о ней руководство и понесли дисциплинарное наказание. Проинформированная о происшествии прокуратура не нашла в их действиях состава преступления, определив, что они не имели преднамеренного характера. Теперь родственники мужчины через адвоката требуют компенсации у городского управления здравоохранения. По информации газеты Repubblica, пострадавшие хотят отсудить 12 тысяч евро.
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в мире, турин, молдавия, италия
В мире, Турин, Молдавия, Италия
В Италии тело молдавского рабочего кремировали по ошибке

Stampa: сотрудники морга в Турине случайно кремировали тело рабочего из Молдавии

© Getty Images / Diego PulettoТуринское кладбище
Туринское кладбище - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Getty Images / Diego Puletto
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РИМ, 5 июн – РИА Новости. Сотрудники морга в итальянском Турине перепутали умерших и по ошибке отправили на кремацию тело 56-летнего рабочего из Молдавии, пишет в четверг газета Stampa.
Трагическое недоразумение произошло в ноябре 2023 года, но предметом юридического разбирательства стал только сейчас. Тогда двое сыновей мужчины приехали за телом отца за две тысячи километров, чтобы увезти его на родину, и обнаружили пропажу. Как выяснилось, прах рабочего развеяла другая семья, не имевшая представления о случившемся.
Виновниками стали две сотрудницы морга, которые должны были передать на кремацию тело некого румына, оказавшегося соседом молдаванина по последнему пристанищу. Заметив фатальную ошибку, они уведомили о ней руководство и понесли дисциплинарное наказание. Проинформированная о происшествии прокуратура не нашла в их действиях состава преступления, определив, что они не имели преднамеренного характера.
Теперь родственники мужчины через адвоката требуют компенсации у городского управления здравоохранения. По информации газеты Repubblica, пострадавшие хотят отсудить 12 тысяч евро.
Кристина Рахимова - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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