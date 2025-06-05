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Захарова рассказала, на что направлено переписывание истории Западом - РИА Новости, 05.06.2025
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13:06 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/istoriya-2021076545.html
Захарова рассказала, на что направлено переписывание истории Западом
Захарова рассказала, на что направлено переписывание истории Западом - РИА Новости, 05.06.2025
Захарова рассказала, на что направлено переписывание истории Западом
Переписывание истории Западом - одно из основных направлений по подрыву позиций России в современном мире, и эта политика нацелена, в том числе, на лишение... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:06:00+03:00
2025-06-05T13:06:00+03:00
россия
евросоюз
совет федерации рф
в мире
мария захарова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Переписывание истории Западом - одно из основных направлений по подрыву позиций России в современном мире, и эта политика нацелена, в том числе, на лишение страны доступа к глобальным проектам, заявила официальный представитель МИД РФ Захарова."Переписывание и фальсификация истории - одно из основных направлений по подрыву позиций России в современном мире. Я имею в виду то, через что они заходят. На это брошены колоссальные ресурсы. Работа ведется на всех уровнях, начиная со школьного образования, заканчивая заявлениями первых лиц ЕС. Все подчинено одному стремлению - лишить нашу страну исторической легитимности, дегуманизировать, демонизировать ее, вычеркнуть достижения России из общечеловеческой копилки, лишить нас доступа к глобальным проектам", - сказала она, участвуя в круглом столе комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.Как отметила Захарова, на практике эта политика реализуется путем системного и комплексного вымарывания России из европейской и мировой истории, в физическом плане - через уничтожение памятников, создание идеологизированных структур, призванных переписывать историю под прикрытием ее отстаивания.Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. В нем также упомянуто о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для Российской Федерации представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
https://ria.ru/20250508/es-2015888006.html
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россия, евросоюз, совет федерации рф, в мире, мария захарова
Россия, Евросоюз, Совет Федерации РФ, В мире, Мария Захарова
Захарова рассказала, на что направлено переписывание истории Западом

Захарова: фальсификация истории Западом направлена на подрыв позиций РФ в мире

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Переписывание истории Западом - одно из основных направлений по подрыву позиций России в современном мире, и эта политика нацелена, в том числе, на лишение страны доступа к глобальным проектам, заявила официальный представитель МИД РФ Захарова.
"Переписывание и фальсификация истории - одно из основных направлений по подрыву позиций России в современном мире. Я имею в виду то, через что они заходят. На это брошены колоссальные ресурсы. Работа ведется на всех уровнях, начиная со школьного образования, заканчивая заявлениями первых лиц ЕС. Все подчинено одному стремлению - лишить нашу страну исторической легитимности, дегуманизировать, демонизировать ее, вычеркнуть достижения России из общечеловеческой копилки, лишить нас доступа к глобальным проектам", - сказала она, участвуя в круглом столе комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
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Как отметила Захарова, на практике эта политика реализуется путем системного и комплексного вымарывания России из европейской и мировой истории, в физическом плане - через уничтожение памятников, создание идеологизированных структур, призванных переписывать историю под прикрытием ее отстаивания.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В указе президента РФ об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории в качестве оружия в информационной войне для разрушения целостности России. В нем также упомянуто о попытках "деформации исторической памяти и искажения исторической правды", о негативных оценках событий и периодов отечественной истории, распространении ложных представлений о Российской Федерации. Еще одним подобным вызовом названа недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
В обнародованной в декабре 2024 года стратегии противодействия экстремизму в России говорится, что политика ряда стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для РФ. Кроме того, согласно стратегии, реальную угрозу для Российской Федерации представляет политика ряда стран по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
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