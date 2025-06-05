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Мишустин пригласил музыкантов из стран СНГ принять участие в "Интервидении" - РИА Новости, 05.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:29 05.06.2025 (обновлено: 09:42 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/intervidenie-2021023867.html
Мишустин пригласил музыкантов из стран СНГ принять участие в "Интервидении"
Мишустин пригласил музыкантов из стран СНГ принять участие в "Интервидении" - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин пригласил музыкантов из стран СНГ принять участие в "Интервидении"
Глава правительства РФ Михаил Мишустин пригласил творческие коллективы стран СНГ принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:29:00+03:00
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культура
москва
россия
душанбе
михаил мишустин
снг
содружество
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин пригласил творческие коллективы стран СНГ принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет осенью в Москве. "Творческие коллективы стран Содружества приглашаем принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" осенью в Москве. Это хорошая возможность продемонстрировать уникальные традиции и современные достижения национальных культур наших народов", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе. Он отметил, что мероприятие станет одной из важных площадок для развития гуманитарного взаимодействия, в том числе в СНГ. -0-
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москва, россия, душанбе, михаил мишустин, снг, содружество
Культура, Москва, Россия, Душанбе, Михаил Мишустин, СНГ, Содружество
Мишустин пригласил музыкантов из стран СНГ принять участие в "Интервидении"

Мишустин пригласил творческие коллективы из СНГ принять участие в "Интервидении"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин пригласил творческие коллективы стран СНГ принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет осенью в Москве.
"Творческие коллективы стран Содружества приглашаем принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" осенью в Москве. Это хорошая возможность продемонстрировать уникальные традиции и современные достижения национальных культур наших народов", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
Он отметил, что мероприятие станет одной из важных площадок для развития гуманитарного взаимодействия, в том числе в СНГ. -0-
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мишустин рассказал, как СНГ сможет ответить на санкции и тарифные войны
08:25
 
КультураМоскваРоссияДушанбеМихаил МишустинСНГСодружество
 
 
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