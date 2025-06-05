https://ria.ru/20250605/intervidenie-2021023867.html

Мишустин пригласил музыкантов из стран СНГ принять участие в "Интервидении"

Мишустин пригласил музыкантов из стран СНГ принять участие в "Интервидении" - РИА Новости, 05.06.2025

Мишустин пригласил музыкантов из стран СНГ принять участие в "Интервидении"

Глава правительства РФ Михаил Мишустин пригласил творческие коллективы стран СНГ принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:29:00+03:00

2025-06-05T09:29:00+03:00

2025-06-05T09:42:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин пригласил творческие коллективы стран СНГ принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который пройдет осенью в Москве. "Творческие коллективы стран Содружества приглашаем принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" осенью в Москве. Это хорошая возможность продемонстрировать уникальные традиции и современные достижения национальных культур наших народов", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе. Он отметил, что мероприятие станет одной из важных площадок для развития гуманитарного взаимодействия, в том числе в СНГ. -0-

https://ria.ru/20250605/sng-2021014148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, душанбе, михаил мишустин, снг, содружество